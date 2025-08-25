lunes 25 de agosto 2025

Nada que pueda "malir sal"

Chimbas: lo atraparon infraganti cuando intentaba "engancharse" de la luz

Eran dos, pero su cómplice huyó a tiempo y escapó de la policía.

Por Redacción Tiempo de San Juan
En plena madrugada y a oscuras, dos hombres creyeron que podían burlar la ley colgándose del tendido eléctrico, pero la jugada no les salió del todo bien.

El hecho ocurrió a las 3 de la mañana en calle Comercio, en La Bebida, Rivadavia, cuando vecinos alertaron al CISEM sobre dos sospechosos que, con total descaro, intentaban “engancharse” de la luz.

Al llegar la Policía, los hombres se vieron sorprendidos: uno de ellos corrió con suerte y logró escapar, pero el otro quedó acorralado. Se trata de Juan Darío Gabriel Suárez, de 32 años, quien fue atrapado infraganti con una escalera en sus manos, la herramienta con la que pretendía concretar el ilícito.

Suárez fue esposado en el lugar y trasladado a la Comisaría 34ª, mientras su cómplice sigue prófugo.

El caso quedó en manos de la UFI de Flagrancia, quien dispuso el inicio de un legajo por robo en grado de tentativa.

