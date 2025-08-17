domingo 17 de agosto 2025

Operativo

En Chimbas, lo interceptaron por conducir un auto de manera peligrosa y terminó detenido por llevar un arma

El hecho ocurrió en calle Tucumán antes de calle Oro. El acusado fue identificado como Gastón Darío Arustizia.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Un operativo policial realizado en Chimbas terminó con la aprehensión de un hombre de 42 años por tenencia ilegítima de un arma de fuego, según se conoció este domingo. El hecho ocurrió en calle Tucumán antes de calle Oro, cuando personal de las Unidades Operativas Centenario, Mariano Moreno, Parque Independencia y Chimbas Sur intervino tras detectar maniobras peligrosas de un vehículo.

El acusado fue identificado como Gastón Darío Arustizia. Según fuentes policiales, los efectivos observaron un Chevrolet Astra circulando de manera temeraria. Al intentar detenerlo, el conductor emprendió una fuga a alta velocidad hasta ser interceptado en calle Tucumán, al sur de calle Oro.

image

Durante un palpado de urgencia, los policías detectaron que Arustizia llevaba un revólver calibre 38 en la cintura, sin la autorización correspondiente. Inmediatamente fue aprehendido y trasladado a sede policial, quedando a disposición de la justicia.

image

Se inició un procedimiento de flagrancia por tenencia ilegítima de arma de fuego bajo la UFI Flagrancia, con la intervención del Dr. García Thomas como ayudante fiscal, según confirmaron fuentes judiciales.

