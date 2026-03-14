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Tribunales

Llegó a juicio por abusar a su hijastra en Chimbas y ahora pasará más de 5 años preso

El acusado llegó a este debate en libertad a pesar de que ya tenía una condena previa por lesiones culposas, el juez Maximiliano Eugenio Barbera lo declaró culpable por el ultraje y unificó las penas.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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En una resolución que pone fin a un proceso marcado por el dolor y la vulneración de derechos, el pasado jueves condenaron a un hombre por haber abusado en varias ocasiones a la hija de su expareja en Chimbas. El magistrado a cargo del debate, Maximiliano Eugenio Barbera, determinó que el imputado, quien llamativamente llegó al juicio gozando de libertad ambulatoria a pesar de sus antecedentes, deberá cumplir una pena efectiva tras las rejas.

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eugenio barbera
Juez Maximiliano Eugenio Barbera

Juez Maximiliano Eugenio Barbera

Los hechos ventilados durante las audiencias se remontan a cuando la víctima tenía apenas 8 años de edad. Según quedó acreditado en la investigación del fiscal Mariano Juárez Prieto y la ayudante fiscal Candela Pérez de UFI ANIVI, el condenado aprovechaba los momentos en que la madre de la niña se ausentaba del domicilio para realizar tocamientos en las partes íntimas de la menor.

La gravedad del caso no solo radicó en la vulneración física, sino en el vínculo de confianza y el terror psicológico que el hombre ejercía, ya que la niña veía al agresor como una figura paterna. Bajo amenazas de muerte hacia su madre y advertencias de que le haría lo mismo a su hermano más chico, el sujeto logró silenciar el ultraje durante años.

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Fiscal Mariano Juárez Prieto y la ayudante fiscal Candela Pérez.

Fiscal Mariano Juárez Prieto y la ayudante fiscal Candela Pérez.

Finalmente, el juez consideró probado el delito de abuso sexual simple reiterado agravado por la guarda y la convivencia, imponiendo una pena de 3 años y seis meses de prisión. No obstante, como el acusado ya contaba con una condena previa en suspenso de dos años por lesiones culposas, la Justicia procedió a la unificación de las penas. De esta manera, el monto total quedó fijado en 5 años y 6 meses de cumplimiento efectivo, ordenándose su inmediato traslado al Servicio Penitenciario Provincial para cumplir el castigo por los hechos que la víctima, hoy de 15 años, denunció.

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