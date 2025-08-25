lunes 25 de agosto 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Sustituto de Jimmy

Penalistas coinciden: ¿Qué condiciones debe tener el futuro Fiscal General?

Tras la muerte de Eduardo Quattropani, su cargo quedó vacante y se conoció que son 35 los aspirantes a ocupar su sillón. En ese marco y frente a la reñida competencia que se dará, dado los nombres de peso que figuran, Tiempo de San Juan consultó a referentes de Tribunales si quien dirija los destinos del Ministerio Público Fiscal debe ser del "palo" penal y su respuesta fue contundente.

Por Redacción Tiempo de San Juan
R
1

Mientras avanza el proceso de selección para definir quién será el próximo Fiscal General de San Juan, que tiene a 35 aspirantes que buscan ocupar el sillón vacío que dejó Eduardo Quattropani tras su fallecimiento, y que en los próximos meses serán entrevistados por el Consejo de la Magistratura, Tiempo de San Juan consultó con especialistas en el ámbito penal y referentes en Tribunales si el sucesor debe ser alguien que provenga del ámbito penal y qué características tendría que reunir para ser, según su visión, un justo vencedor.

Lee además
fallecio eduardo jimmy quattropani, semblanza del hombre mas poderoso de san juan
Dolor

Falleció Eduardo "Jimmy" Quattropani, semblanza del hombre más poderoso de San Juan
pupilos de jimmy, penalistas de renombre, jueces y fiscales de alto perfil, entre los 27 para ser fiscal general
Histórico concurso

Pupilos de Jimmy, penalistas de renombre, jueces y fiscales de alto perfil, entre los 27 para ser Fiscal General

En ese contexto, los especialistas en derecho penal coincidieron en la complejidad del cargo y en las exigencias que debe cumplir aquel que resulte electo por la Cámara de Diputados y tenga que conducir el Ministerio Público Fiscal, un organismo que cuenta con más de 400 trabajadores y que tiene bajo su órbita la dirección de todas las investigaciones penales de la provincia.

1
El 21 de julio falleció Eduardo Quattropani, quien durante 32 años ejerció como jefe de los fiscales de la provincia

El 21 de julio falleció Eduardo Quattropani, quien durante 32 años ejerció como jefe de los fiscales de la provincia

Una de las fuentes consultadas subrayó que se trata de un puesto esencialmente técnico y no político, por lo que lo ideal sería que sea alguien que conozca el rubro a la perfección y que, incluso, sepa cuál es el funcionamiento actual de las unidades fiscales como así también los procedimientos que allí se llevan adelante.

“Indudablemente, es un cargo técnico. El aspecto legal penal es el anclaje principal que debe tener el futuro Fiscal General y además una fuerte independencia política partidaria. La experiencia, el conocimiento desde la iniciación de un legajo hasta su culminación tienen que ser conocidos. También cómo abordar una escena del crimen, cómo funcionan los soportes de la investigación —psicológicos, forenses, policía— y cómo establecer técnicas de eficiencia en investigación con políticas criminales. Gestionar y dirigir el Ministerio Público conlleva hasta conocer los recursos humanos”, explicó.

Del mismo modo, otro de los penalistas que ofreció opinión coincidió en que el derecho penal es la base excluyente para ocupar el cargo y advirtió sobre los riesgos de que el puesto quede en manos de alguien sin experiencia en el fuero. Además, destacó la necesidad de que, ante las falencias que presenta el Sistema Acusatorio, es necesario que se produzcan mejoras y que son momentos bisagras como estos cuando se deben implementar los cambios.

“Mi opinión personal es que es condición excluyente que sepa derecho penal y que conozca profundamente el Sistema Acusatorio nuevo. No es fácil manejar un ejército de fiscales. Si entrara alguien que nunca estuvo en el fuero penal, que no litigó, no sería correcto. Nosotros, los litigantes, conocemos mejor que nadie qué es lo que hay que perfeccionar, dónde están los errores y cómo optimizar recursos humanos. Es un cargo muy complejo que requiere capacidad, conocimiento y experiencia real en el ámbito penal”, enfatizó.

Por su parte, el tercer especialista consultado fue aún más gráfico al trazar una comparación y remarcar la importancia del conocimiento profundo que se debe tener en la materia penal. “¿Le darías un avión de un modelo específico a quien nunca lo voló?", inició con la retórica.

"Esto no es teoría. Es un cargo muy diferente al de cortista, juez o abogado litigante. Primero hay que conocer el funcionamiento de todas las unidades fiscales, estar disponible las 24 horas y haber demostrado esa vocación en la práctica. El Fiscal General debe estar presente en los hechos más importantes, liderar y traccionar a los equipos, demostrar que sabe lo que hace y que puede resolver situaciones complejas”, señaló.

En su análisis, además, remarcó que el perfil ideal debe estar “altísimamente especializado en derecho penal sustancial y procesal”, con dominio de protocolos de investigación, relaciones fluidas con las fuerzas de seguridad y capacidad de conducción interna. “El sistema hoy se sostiene a pulmón por la cohesión de sus equipos, pero tiene carencias graves. Si se relaja la conducción o se designa a alguien sin experiencia en el fuero penal, el sistema puede colapsar”, advirtió.

El 21 de julio, "Jimmy" Quattropani murió y su partida generó alto impacto. Si bien su deteriorado estado de salud hacía prever lo peor, la noticia del deceso caló hondo en sus equipos de trabajo, en Tribunales y sus alrededores, y demás esferas, dada la implicancia de su figura en la justicia sanjuanina. A partir de entonces, comenzó el proceso para cubrir la histórica vacante, luego de sus 32 años como jefe de los fiscales.

Por esa razón, la Corte de Justicia dio lugar al llamado y fueron 35 candidatos los que se inscribieron para convertirse en el nuevo Fiscal General, mientras Daniel Galvani (también postulante) subroga el puesto hasta la designación. Con el listado oficial, pues en las últimas horas del viernes trascendió una nómina provisoria que fue publicada en exclusiva por este diario, el Consejo de la Magistratura será quien reciba uno por uno a los aspirantes.

En los próximos dos meses se estipula que el organismo, integrado por Juan José Victoria, Raúl Acosta, Valeria Torres, Laura Palma y Fernanda Paredes, entreviste a los postulantes entre los que se distinguen penalistas de renombre, jueces y fiscales de alto perfil, como así también los pupilos del Jimmy, con peso dentro del Ministerio Público. Luego de ello, el cuerpo elevará la terna que será puesta en disputa en la Legislatura, la que finalmente designará al sucesor.

Temas
Seguí leyendo

En total son 35 los aspirantes sanjuaninos que buscan quedarse con el cargo de Fiscal General

Cinthia De Luca deja la presidencia de la FUSJ: "La Federación se puso al frente de la lucha por la universidad pública"

Qué pasa con el Túnel de Zonda y por qué cobra protagonismo el Plan B para el tramo del acueducto que lo atraviesa

El Gobierno evalúa denunciar a Spagnuolo para despegarse tras los audios por coimas

Almas libres tras las rejas: cómo la educación reconstruye vidas en el Penal de Chimbas

A San Juan llegarían alrededor de 800.000 boletas únicas de papel: cómo las repartirán y cuál es el formato

Quién es el dueño de la Suizo Argentina, la droguería implicada en las presuntas coimas en compra de medicamentos

Milei, en Rosario, volvió a afirmar que Luis Caputo "es el mejor ministro de Economía del mundo"

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
cinthia de luca deja la presidencia de la fusj: la federacion se puso al frente de la lucha por la universidad publica
Política universitaria

Cinthia De Luca deja la presidencia de la FUSJ: "La Federación se puso al frente de la lucha por la universidad pública"

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Las imágenes del operativo del último sábado.
En pleno centro

Revuelo en un cyber ubicado a metros de la Casa Natal de Sarmiento por un operativo de la Policía Federal

Otro chofer fue asaltado en Chimbas, le pusieron un arma en la cabeza y le robaron todo: hay un detenido
Barrio Los Cardos

Otro chofer fue asaltado en Chimbas, le pusieron un arma en la cabeza y le robaron todo: hay un detenido

Detienen a cinco Ciber Boys y cierran su local de narcomenudeo en plena Avenida Libertador
Golpe narco

Detienen a cinco "Ciber Boys" y cierran su local de narcomenudeo en plena Avenida Libertador

Perdió el control de su auto y protagonizó un terrible vuelco en Ruta 40: habría estado borracha
Sarmiento

Perdió el control de su auto y protagonizó un terrible vuelco en Ruta 40: habría estado borracha

Chocó contra un árbol en la entrada del Hospital Rawson: estaba ebria al momento del dosaje
Capital

Chocó contra un árbol en la entrada del Hospital Rawson: estaba ebria al momento del dosaje

Te Puede Interesar

Penalistas coinciden: ¿Qué condiciones debe tener el futuro Fiscal General?
Sustituto de Jimmy

Penalistas coinciden: ¿Qué condiciones debe tener el futuro Fiscal General?

Por Redacción Tiempo de San Juan
Con calles dañadas y escombros apilados, a casi 6 meses de la crecida, Huaco aún muestra la huella de lo que ocurrió. video
Recorrido

Huaco, a casi 6 meses de la crecida: un pueblo que sigue sacando escombros con el temor de otro golpe del agua

Inicio de semana con temperaturas agradables en San Juan.
Pronóstico

Arranca una semana agradable en San Juan: cuál será la máxima este lunes

Nunca cambió de camiseta, hizo historia con la inclusión y ahora va por un desafío europeo: Chupa Oviedo, el sanjuanino que lleva casi medio siglo en el hockey video
Historia

Nunca cambió de camiseta, hizo historia con la inclusión y ahora va por un desafío europeo: "Chupa" Oviedo, el sanjuanino que lleva casi medio siglo en el hockey

Salvaje agresión: en pleno partido, un hincha de Villa Obrera le tiró un ladrillazo a un juez de línea
Violencia en el fútbol

Salvaje agresión: en pleno partido, un hincha de Villa Obrera le tiró un ladrillazo a un juez de línea