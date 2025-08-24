Visitó San Juan, quedó sorprendida y salió a defender a la provincia de comentarios de "haters"

Pasó en las redes. La usuaria de TikTok , Evelyn Bails, sorprendió a sus seguidores al compartir su experiencia por San Juan , donde recorrió la Peatonal, la Casa Natal de Domingo Faustino Sarmiento y el Parque Provincial Ischigualasto. El primer video , publicado durante esta semana, ya superó los 7 mil me gusta y muestra a la creadora disfrutando de los principales atractivos turísticos de la provincia.

En su publicación, Bails destacó su entusiasmo por la ciudad: “Finde en San Juan, quedate que te cuento lo que yo hice. Primero voy a decir que me sorprendió para bien. Tiene un centro enorme lleno de negocios… Recorrimos la plaza y entramos a la catedral, que también la verdad que me gustó bastante”. Además, relató con detalle su visita al Parque Ischigualasto: “Todas las formas que se ven en el parque se crearon prácticamente por las altas temperaturas y el viento extremo que hay en esta zona. En un momento la gente se las llevaba, pero ahora está prohibido… El hongo. ¿Sabían que Coldplay grabó un video acá? No, no. Hermoso. Por suerte el día nos acompañó y salió el sol”.

El recorrido, explicó Bails, incluyó paradas emblemáticas como el Valle Pintado, la Cancha de Bochas, el Submarino y el museo de sitio, donde se exhiben huellas y restos de dinosaurios. Su relato se acompañó de referencias visuales y anécdotas personales, como disfrutar de una nuez confitada mientras recorría el parque.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/tiempodesanjuan/status/1959660581952073877&partner=&hide_thread=false Video gentileza: TikTok evelynbails pic.twitter.com/Mu6myx9eOp — Tiempo de San Juan (@tiempodesanjuan) August 24, 2025

Días después, la joven publicó un segundo video en respuesta a usuarios que criticaron la comparación de San Juan con su ciudad de origen. “Qué quilombo que se arrumó con lo de San Juan, chicos, se picó. Primero quiero decir gracias a toda la gente que me comentó con la mejor, con buena onda”, aseguró, defendiendo la percepción positiva que tuvo del centro de la ciudad.

En este segundo video, Bails explicó que sus apreciaciones sobre los precios y el tamaño del centro se basaron en su experiencia personal y en la información brindada por los guías turísticos: “Con respecto al centro, realmente me pareció grande, porque sí, yo me imaginaba otra cosa. Y tengan en cuenta que vivo en una ciudad chica… De hecho, un remis en Buenos Aires me salía 15.000 pesos 4 cuadras, y en San Juan nos salió de la terminal al centro 2.000 pesos”.

La internauta subrayó que su intención fue compartir la experiencia tal como la vivió y aprendió durante la visita: “Después todos los datos que fui tirando fueron básicamente lo que me fue diciendo el guía que nos llevó a la excursión. Yo tomé esos datos y es lo que dije en el video”.

Los videos de Bails generaron un amplio debate entre sus seguidores, mezclando comentarios de quienes respaldaron su postura y de quienes cuestionaron algunos detalles de sus apreciaciones. Sin embargo, la joven se mantuvo firme en su defensa de la provincia, destacando sus paisajes, su historia y la amabilidad de su gente.

Con esta serie de publicaciones, San Juan volvió a aparecer en las redes sociales como un destino turístico atractivo, invitando a otros a descubrir sus calles, su patrimonio histórico y sus maravillas naturales, como el singular Valle de la Luna.