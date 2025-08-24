domingo 24 de agosto 2025

Femicidio en Angaco

La estremecedora frase de "El Guascazo", en los principales medios nacionales

Omar Pérez, condenado a prisión perpetua por el femicidio de Yanina Pérez, generó conmoción con una declaración que los principales medios nacionales replicaron: “Lo volvería a hacer 50 mil veces”. Además, citaron información y archivos proporcionados por Tiempo de San Juan.

Por Redacción Tiempo de San Juan
guascazo perez femicidio angaco omar

Durante el juicio celebrado este viernes, Omar “El Guascazo” Pérez sorprendió a jueces, fiscales y asistentes con una confesión que dejó a todos consternados. Ante la mirada del tribunal, el imputado admitió haber asesinado a su expareja Yanina Pérez y aseguró que repetiría el crimen tantas veces como considere necesario. Tras la sentencia a prisión perpetua, el femicida de Angaco fue protagonista en los principales medios nacionales.

lo haria 50 mil veces mas: la aterradora frase del guascazo al confesar que mato a yanina perez
"Lo haría 50 mil veces más": la aterradora frase del "Guascazo" al confesar que mató a Yanina Pérez
Entre rejas. Ariel Omar Pérez se encuentra actualmente en el penal de Chimbas.
Macho hasta la muerte: el femicida sanjuanino que volvería a asesinar 50.000 veces más

Infobae tituló “Lo volvería a hacer 50 mil veces: la estremecedora confesión de un femicida sentenciado a prisión perpetua en San Juan”, Clarín publicó “Brutal confesión de un femicida al ser sentenciado a perpetua: ‘Sí, la maté y lo volvería a hacer 50 mil veces’”, y TN señaló “La escalofriante confesión de un hombre que fue condenado por matar a su expareja: ‘Lo volvería a hacer’”. Además, citaron información y archivos proporcionados por Tiempo de San Juan.

El juicio de Pérez se realizó mediante un acuerdo de juicio abreviado que permitió un fallo rápido, aunque sin reducir la severidad de la condena. La Justicia unificó la pena máxima por homicidio triplemente agravado -por alevosía, vínculo y contexto de violencia de género- con otra condena previa de un año por amenazas, asegurando que no exista ningún beneficio hasta cumplir la totalidad de la pena.

Desde el inicio de la audiencia, el acusado mostró una actitud desafiante. Fuentes judiciales confirmaron que Pérez se negó a estar presente en la sala y, al ser ingresado bajo custodia policial, se levantó bruscamente varias veces, obligando a los efectivos a intervenir. Su comportamiento obligó al tribunal a trasladar la audiencia a otra sala para garantizar el desarrollo normal del juicio.

Durante la presentación de las pruebas en su contra, Pérez volvió a mostrarse agresivo: insultó a los fiscales, se negó a escuchar los alegatos y realizó gestos obscenos hacia los presentes. En un episodio que sorprendió a todos, intentó exhibir sus partes íntimas, aunque la Policía logró impedirlo a tiempo.

Finalmente, al momento de escuchar la resolución, Pérez ya no estaba en la sala. Fue retirado y trasladado nuevamente al penal, debido a que su conducta se mantuvo incontrolable durante toda la audiencia. La jueza Flavia Allende y los integrantes del tribunal coincidieron en que su agresividad fue un obstáculo constante, pero que no modificó la sentencia ni la condena impuesta.

