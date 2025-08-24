domingo 24 de agosto 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Video

El ladrón más sanjuanino: lo filmaron cuando se robó un semitón

El insólito robo ocurrió en un almacén del Barrio Ruta 20. El delincuente aprovechó un descuido, tomó el objeto y lo escondió en su campera, sin advertir que todo quedaba registrado por una cámara de seguridad.

Por Redacción Tiempo de San Juan
semiton san juan robo

Un insólito -y muy sanjuanino- robo ocurrió en Caucete y se viralizó este domingo por la mañana. Un vecino del Barrio Ruta 20 compartió en sus redes sociales el momento exacto en que le sustrayeron un semitón desde la ventana de su almacén.

Lee además
detienen al chula lujan, un renombrado ladron de casas de rivadavia
Investigación

Detienen al "Chula" Luján, un renombrado ladrón de casas de Rivadavia
atrapan a un ladron que entro a robar a una casa en caucete
Flagrancia

Atrapan a un ladrón que entró a robar a una casa en Caucete

Según el registro de la cámara de seguridad, el ladrón -que hasta el momento no fue identificado- aprovechó un instante de distracción para meter la mano por la abertura y sacar un semitón. Acto seguido, lo escondió debajo de su campera y se dio a la fuga caminando con total naturalidad.

El video, publicado por el portal El Bastón, rápidamente comenzó a circular en distintas plataformas digitales y despertó comentarios de sorpresa e indignación entre los usuarios, que no salían de su asombro por la impunidad de la maniobra.

El video

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/tiempodesanjuan/status/1959675032315248733&partner=&hide_thread=false

Temas
Seguí leyendo

El infinito prontuario de "Tony, el Flaco", el ladrón atrapado en Chimbas: cometió al menos 27 delitos

Así fue la detención del ladrón que robó en el Día del Niño en Rawson y el desesperado pedido a "El Yeyo"

Atrapan en Chimbas al "Tony", un ladrón con un extenso prontuario

Atraparon a un ladrón que trepó a un techo para robar un aire acondicionado

Robó una cata en La Bebida, huyó y los dos terminaron tras las rejas

Un conocido ladrón fue atrapado robando en Caucete

Entró a robar a una estética del centro, no levantó sospechas pero quedó filmado: el detenido, un reconocido ladrón

Perdió el control de su auto y protagonizó un terrible vuelco en Ruta 40: habría estado borracha

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Las imágenes del operativo del último sábado.
En pleno centro

Revuelo en un cyber ubicado a metros de la Casa Natal de Sarmiento por un operativo de la Policía Federal

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Las imágenes del operativo del último sábado.
En pleno centro

Revuelo en un cyber ubicado a metros de la Casa Natal de Sarmiento por un operativo de la Policía Federal

Otro chofer fue asaltado en Chimbas, le pusieron un arma en la cabeza y le robaron todo: hay un detenido
Barrio Los Cardos

Otro chofer fue asaltado en Chimbas, le pusieron un arma en la cabeza y le robaron todo: hay un detenido

Jonathan Caballero, el hombre investigado por la supuesta golpiza contra un niño de 4 años.
Maltrato infantil

Acusan a un hombre de Rivadavia de darle una feroz paliza a su hijastro por no obedecerlo

Imagen ilustrativa
Lamentable

Otra vez violencia en el fútbol sanjuanino: agredieron a un fotógrafo en un partido de Reserva

Las ruinas, entre montañas y el embalse. Foto: Leandro Porcel. video
El drone de Tiempo

Lugares abandonados: los restos de una estación en medio del encanto ullunero

Te Puede Interesar

Qué pasa con el Túnel de Zonda y por qué cobra protagonismo el Plan B para el tramo del acueducto que lo atraviesa
Combo de obras

Qué pasa con el Túnel de Zonda y por qué cobra protagonismo el Plan B para el tramo del acueducto que lo atraviesa

Por Miriam Walter
Perdió el control de su auto y protagonizó un terrible vuelco en Ruta 40: habría estado borracha
Sarmiento

Perdió el control de su auto y protagonizó un terrible vuelco en Ruta 40: habría estado borracha

La exlibertaria sanjuanina Lourdes Arrieta acusó a Karina Milei de tener ambición por el dinero
Caso ANDIS

La exlibertaria sanjuanina Lourdes Arrieta acusó a Karina Milei de tener "ambición por el dinero"

La estremecedora frase de El Guascazo, en los principales medios nacionales
Femicidio en Angaco

La estremecedora frase de "El Guascazo", en los principales medios nacionales

Psoriasis, la enfermedad que si no se trata a tiempo puede ir más allá de la piel, desde la mirada de una profesional sanjuanina video
Salud y bienestar

Psoriasis, la enfermedad que si no se trata a tiempo puede ir más allá de la piel, desde la mirada de una profesional sanjuanina