El ladrón más sanjuanino: lo filmaron cuando se robó un semitón

Un insólito -y muy sanjuanino- robo ocurrió en Caucete y se viralizó este domingo por la mañana. Un vecino del Barrio Ruta 20 compartió en sus redes sociales el momento exacto en que le sustrayeron un semitón desde la ventana de su almacén.

Según el registro de la cámara de seguridad, el ladrón -que hasta el momento no fue identificado- aprovechó un instante de distracción para meter la mano por la abertura y sacar un semitón. Acto seguido, lo escondió debajo de su campera y se dio a la fuga caminando con total naturalidad.

El video, publicado por el portal El Bastón, rápidamente comenzó a circular en distintas plataformas digitales y despertó comentarios de sorpresa e indignación entre los usuarios, que no salían de su asombro por la impunidad de la maniobra.



Video gentileza: El Bastón pic.twitter.com/zLN50YJwps — Tiempo de San Juan (@tiempodesanjuan) August 24, 2025

