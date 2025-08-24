Un perro se le cruzó cuando iba a trabajar en moto: chocó contra un árbol y terminó hospitalizado

Un fuerte accidente de tránsito se registró este domingo por la mañana en Rawson y dejó a un joven hospitalizado. El hecho ocurrió cerca de las 7.30 en la intersección de calles Vélez Sarsfield y José Ingenieros , cuando un motociclista que se dirigía a trabajar perdió el control de su rodado y terminó impactando contra un árbol.

Según informaron fuentes policiales, el protagonista fue identificado como Fernando Aballay, de 27 años, quien conducía una moto Zanella RX 150 cc. en dirección de Este a Oeste. Al intentar doblar hacia el norte por calle José Ingenieros, se le cruzó un perro. En la maniobra para esquivarlo, perdió el dominio de la moto y terminó impactando contra un árbol ubicado en la vereda este.

Al lugar llegó personal de la Comisaría 25ª, con intervención inicial del cabo 1° José Vega, de la Seccional 8ª. También acudió una ambulancia del 107, que trasladó al motociclista al Hospital Dr. Guillermo Rawson. El joven presentaba fuertes dolores en la mano derecha y otras partes del cuerpo, por lo que quedó en observación a la espera de estudios.

En la causa intervienen el fiscal de turno, Dr. Francisco Micheltorena, y el ayudante fiscal, Emiliano Pugliese, quienes dispusieron las medidas de rigor.