domingo 24 de agosto 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Accidente

Un perro se le cruzó cuando iba a trabajar en moto: chocó contra un árbol y terminó hospitalizado

Ocurrió este domingo en la mañana en Rawson. El conductor de la moto, con dolores en la mano y otras partes del cuerpo, fue internado de inmediato.

Por Redacción Tiempo de San Juan
mati gimenez

Un fuerte accidente de tránsito se registró este domingo por la mañana en Rawson y dejó a un joven hospitalizado. El hecho ocurrió cerca de las 7.30 en la intersección de calles Vélez Sarsfield y José Ingenieros, cuando un motociclista que se dirigía a trabajar perdió el control de su rodado y terminó impactando contra un árbol.

Lee además
el ladron mas sanjuanino: lo filmaron cuando se robo un semiton
Video

El ladrón más sanjuanino: lo filmaron cuando se robó un semitón
perdio el control de su auto y protagonizo un terrible vuelco en ruta 40: habria estado borracha
Sarmiento

Perdió el control de su auto y protagonizó un terrible vuelco en Ruta 40: habría estado borracha

Según informaron fuentes policiales, el protagonista fue identificado como Fernando Aballay, de 27 años, quien conducía una moto Zanella RX 150 cc. en dirección de Este a Oeste. Al intentar doblar hacia el norte por calle José Ingenieros, se le cruzó un perro. En la maniobra para esquivarlo, perdió el dominio de la moto y terminó impactando contra un árbol ubicado en la vereda este.

Al lugar llegó personal de la Comisaría 25ª, con intervención inicial del cabo 1° José Vega, de la Seccional 8ª. También acudió una ambulancia del 107, que trasladó al motociclista al Hospital Dr. Guillermo Rawson. El joven presentaba fuertes dolores en la mano derecha y otras partes del cuerpo, por lo que quedó en observación a la espera de estudios.

En la causa intervienen el fiscal de turno, Dr. Francisco Micheltorena, y el ayudante fiscal, Emiliano Pugliese, quienes dispusieron las medidas de rigor.

Seguí leyendo

La estremecedora frase de "El Guascazo", en los principales medios nacionales

Robaron un poste de luz en el Barrio Teresa de Calcuta, tras cortarlo con una motosierra

Chocó contra un árbol en la entrada del Hospital Rawson: estaba ebria al momento del dosaje

Un colectivo chocó a dos caballos en Ruta 20: los equinos murieron

Revuelo en un cyber ubicado a metros de la Casa Natal de Sarmiento por un operativo de la Policía Federal

Otro chofer fue asaltado en Chimbas, le pusieron un arma en la cabeza y le robaron todo: hay un detenido

Acusan a un hombre de Rivadavia de darle una feroz paliza a su hijastro por no obedecerlo

Buscaban objetos robados y se toparon con 22 plantas de marihuana en Pocito

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Las imágenes del operativo del último sábado.
En pleno centro

Revuelo en un cyber ubicado a metros de la Casa Natal de Sarmiento por un operativo de la Policía Federal

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Las imágenes del operativo del último sábado.
En pleno centro

Revuelo en un cyber ubicado a metros de la Casa Natal de Sarmiento por un operativo de la Policía Federal

Otro chofer fue asaltado en Chimbas, le pusieron un arma en la cabeza y le robaron todo: hay un detenido
Barrio Los Cardos

Otro chofer fue asaltado en Chimbas, le pusieron un arma en la cabeza y le robaron todo: hay un detenido

Jonathan Caballero, el hombre investigado por la supuesta golpiza contra un niño de 4 años.
Maltrato infantil

Acusan a un hombre de Rivadavia de darle una feroz paliza a su hijastro por no obedecerlo

Perdió el control de su auto y protagonizó un terrible vuelco en Ruta 40: habría estado borracha
Sarmiento

Perdió el control de su auto y protagonizó un terrible vuelco en Ruta 40: habría estado borracha

Chocó contra un árbol en la entrada del Hospital Rawson: estaba ebria al momento del dosaje
Capital

Chocó contra un árbol en la entrada del Hospital Rawson: estaba ebria al momento del dosaje

Te Puede Interesar

Midel, la gran estrella de la segunda edición de Joseo.
2ª edición

'Joseo' vuelve recargado y con un gol de media cancha: la visita de Midel

Por Jorge Balmaceda Bucci
Un perro se le cruzó cuando iba a trabajar en moto: chocó contra un árbol y terminó hospitalizado
Accidente

Un perro se le cruzó cuando iba a trabajar en moto: chocó contra un árbol y terminó hospitalizado

Qué son y cómo se forman las plantas rodadoras que aparecen con el viento zonda en San Juan
Curiosidad

Qué son y cómo se forman las "plantas rodadoras" que aparecen con el viento zonda en San Juan

Boca, en busca de su segundo triunfo en fila: empata 0-0 con Banfield en La Bombonera
Torneo Clausura

Boca, en busca de su segundo triunfo en fila: empata 0-0 con Banfield en La Bombonera

Hinchas de San Martín
Video

El hincha de San Martín se ilusiona: del "hubo actitud" ante Gimnasia al "a River hay que jugarle de igual a igual"