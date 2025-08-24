'Joseo' vuelve recargado y con un gol de media cancha: la visita de Midel

La 2ª edición de ‘Joseo’ está por llegar y ya se palpa en el mundo local de la música urbana. Y por si faltara algún atractivo más en esta ocasión el festival contará con la presencia de todo un referente de la escena nacional como es Midel.

La cita es el próximo sábado 30 de agosto (desde las 17:00) en el Centro Cultural Amadeo Conte Grand y por si aún las palpitaciones aún no están del todo aceleradas hay que mencionar que la entrada para tremenda propuesta es un alimento no perecedero.

Todo un golazo este proyecto de Foals Producciones, que una vez más se van a salir con la suya de poner al alcance de los sanjuaninos un imponente festival y de paso accionar un puente solidario que despertará una sonrisa -más nutritiva- a un puñado importante de comprovincianos.

Flyer Joseo Final

“Actualmente el género urbano está atravesando su mejor momento en la Argentina, acompañado también de un crecimiento exponencial en todo el mundo. Es por ello que ‘Joseo’ no quiso quedarse atrás y busca posicionarse en la industria. En esta oportunidad la producción decidió apostar por un artista como Midel, que es reconocido por su participación en el Quinto Escalón, y éxitos en colaboración con Duki, Khea, etc”, comentó Agustín Rugani, uno de los ideólogos de todo este vendaval, quien además resaltó que hay mucha expectativa entre los artistas y productores locales.

Quien también quiso sumarse a compartir su óptica sobre este festival con Tiempo de San Juan fue el propio Midel, quien confesó que se siente muy contento por aterrizar por primera vez con su música en San Juan: “La verdad es que tengo muchas ganas de conocer San Juan y el ambiente, toda su cultura de la cual me han hablado muy bien”.

“Me ha llegado que hay gente muy linda y tengo muchas ganas de conocer. Sin miedo a equivocarme sé que el amor es recíproco. Nunca tuve la la oportunidad antes de ir y ahora, con toda la trayectoria que tengo, está buenísimo poder hacerlo. Hay mucha gente que me manda mensaje por las diferentes redes sociales, como Instagram o TikTok, y me agradecen que se haya dado esta oportunidad, pero la verdad es que soy yo el que tiene que agradecerles a todos los que lo van a hacer posible. Muchas pero muchas gracia y nos vemos en la Joseo, que va a estar increíble, imperdible”, completó el reconocido trapero.