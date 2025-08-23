sábado 23 de agosto 2025

Importante

L-Gante con un "lío" menos: llegó a un acuerdo con Tamara Báez y no tendrá roces con la Justicia

Su expareja lo denunció al cantante por no pagar la cuota alimentaria de la hija que tienen en común, Jamaica.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Durante mucho tiempo hubo una guerra judicial que pudo haber complicado y mucho a L-Gante. Su expareja, Tamara Báez, lo había denunciado de no hacerse cargo de la manutención de su hija. Pero ahora todo parece indicar que hubo un final feliz.

¿Qué ocurrió entre Tamara Báez y L-Gante?

Según revelaron en Sálvese Quien Pueda, el cantante de y su ex lograron firmar la paz tras meses de tensiones por la cuota alimentaria de su hija, Jamaica.

Todo ocurrió de manera tan extravagante como sorprendente. El jueves por la noche, en medio de un evento, un abogado llegó en un BMW y, ante la mirada de todos, sacó los papeles para que el artista firmara el acuerdo que selló la paz.

Muy a lo L-Gante”, bromeó uno de los panelistas al describir la escena, que incluyó una foto del momento exacto. Así, el músico, que había tenido problemas para salir del país debido a su deuda alimentaria, dejó estampada su firma en el papel que marcó una nueva etapa en sus vidas.

