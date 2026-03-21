sábado 21 de marzo 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Los reyes del K-Pop

BTS volvió con todo: show en vivo desde Seúl y furor global tras cuatro años de ausencia

La banda surcoreana regresó a los escenarios con una presentación multitudinaria transmitida por Netflix y emocionó a millones de fans en todo el mundo.

Por Redacción Tiempo de San Juan
afp-20260321-a47c6ke-v1-highres_181-12900465_20260321045253
GVFUYMFT3RC3ZBJQMWU6Q43BL4

Después de una pausa que se extendió durante cuatro años, los integrantes de BTS protagonizaron un regreso histórico al reencontrarse sobre el escenario en Corea del Sur. El grupo había interrumpido su actividad en 2022 debido al servicio militar obligatorio, pero en 2026 volvió con una nueva etapa musical y una gira internacional ya confirmada.

Lee además
murio daniel buira, historico baterista de los piojos
Conmoción

Murió Daniel Buira, histórico baterista de Los Piojos
Los motivos para ver “Su peor pesadilla, la serie de suspenso más atrapante del finde largo.   video
Tiempo para Ver

"Su peor pesadilla": cuatro motivos para ver esta atrapante serie de suspenso durante el finde largo

El esperado comeback se concretó con un recital en la emblemática Plaza Gwanghwamun, en la ciudad de Seúl, ante una multitud. El espectáculo fue transmitido en vivo a través de Netflix, lo que permitió que fans de todo el mundo siguieran el evento en tiempo real.

El show estuvo centrado en la presentación de Arirang, el nuevo álbum del grupo, que ya marcó cifras récord con casi cuatro millones de copias vendidas en su primer día. Sin embargo, también hubo espacio para la nostalgia, con la interpretación de “Butter”, uno de sus mayores éxitos globales.

GVFUYMFT3RC3ZBJQMWU6Q43BL4

En redes sociales, la reacción fue inmediata: millones de seguidores celebraron el regreso de los artistas, que volvieron a mostrarse juntos sobre el escenario. Uno de los momentos que más llamó la atención fue la participación de RM, quien debió presentarse sentado debido a una lesión en el tobillo. Aun así, acompañó a sus compañeros y mantuvo su presencia durante todo el espectáculo.

Con este regreso, BTS no solo marca una nueva etapa en su carrera, sino que reafirma su impacto global dentro del K-pop y la industria musical. Además, ya generaron expectativa en Latinoamérica: la banda anunció fechas en Argentina para octubre, lo que promete desatar una verdadera revolución entre sus fans locales.

Temas
Seguí leyendo

El novio de un sanjuanino se metió en el escándalo entre Tini y Emilia Mernes

La última publicación de Chuck Norris días antes de su muerte: "Yo no envejezco, yo subo de nivel"

Marley y Vicky Xipolitakis muestran San Juan en "Por el Mundo": cuándo se emite el especial

Mauro Icardi y la China Suárez viajaron de urgencia a Buenos Aires: embargo millonario y posible sanción de la FIFA

Murió Chuck Norris, el actor estadounidense tenía 86 años

MasterChef Celebrity coronó a su nuevo campeón

El Chalet Cantoni se viste de gala para potenciar el talento de las emprendedoras sanjuaninas

Netflix deja de funcionar en algunos televisores: ¿qué Smart TV se quedan sin la app?

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
murio daniel buira, historico baterista de los piojos
Conmoción

Murió Daniel Buira, histórico baterista de Los Piojos

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

El empresario De Oliveira (a la izquierda) y Enzo Sebastián Salinas. video
Causa de los transformadores

Lo acusan de robar energía por $489.000.000 a Naturgy y él se defendió: "Para mí estaba todo de diez"

La estafa contra los feligreses de una iglesia sanjuanina asciende a $300 millones
Investigación

La estafa contra los feligreses de una iglesia sanjuanina asciende a $300 millones

La fotógrafa de un club sanjuanino escrachó a un jugador en las redes
Escándalo

La fotógrafa de un club sanjuanino escrachó a un jugador en las redes

Preocupación en Concepción: en pleno duelo ante el Santo tucumano, San Martín sumó dos bajas por lesión
Panorama complicada

Preocupación en Concepción: en pleno duelo ante el "Santo" tucumano, San Martín sumó dos bajas por lesión

Gamelas al hombro y al ritmo del tunga tunga: cosechadores sanjuaninos que se hicieron virales en TikTok
Video

Gamelas al hombro y al ritmo del "tunga tunga": cosechadores sanjuaninos que se hicieron virales en TikTok

Te Puede Interesar

En fotos, así es la transformación histórica para uno de los sitios más icónicos de San Juan: la Difunta Correa
Impactante

En fotos, así es la transformación histórica para uno de los sitios más icónicos de San Juan: la Difunta Correa

Por Redacción Tiempo de San Juan
Rawson resurge una vieja ordenanza para cerrar y limpiar baldíos
Guerra contra la basura

Rawson resurge una vieja ordenanza para cerrar y limpiar baldíos

Así está la Ruta Nacional 141 tras las crecientes y la tragedia en Caucete video
Video

Así está la Ruta Nacional 141 tras las crecientes y la tragedia en Caucete

Picadas ilegales en Caucete: seis allanamientos, motos secuestradas, menores implicados y hallan droga en uno de los operativos
Megaoperativo

Picadas ilegales en Caucete: seis allanamientos, motos secuestradas, menores implicados y hallan droga en uno de los operativos

El paraje de la Difunta Correa tendrá más parrilleros y espacios renovados para disfrutar en familia
Obras

El paraje de la Difunta Correa tendrá más parrilleros y espacios renovados para disfrutar en familia