BTS volvió con todo: show en vivo desde Seúl y furor global tras cuatro años de ausencia

Después de una pausa que se extendió durante cuatro años, los integrantes de BTS protagonizaron un regreso histórico al reencontrarse sobre el escenario en Corea del Sur . El grupo había interrumpido su actividad en 2022 debido al servicio militar obligatorio, pero en 2026 volvió con una nueva etapa musical y una gira internacional ya confirmada.

El esperado comeback se concretó con un recital en la emblemática Plaza Gwanghwamun, en la ciudad de Seúl, ante una multitud. El espectáculo fue transmitido en vivo a través de Netflix, lo que permitió que fans de todo el mundo siguieran el evento en tiempo real.

El show estuvo centrado en la presentación de Arirang, el nuevo álbum del grupo, que ya marcó cifras récord con casi cuatro millones de copias vendidas en su primer día. Sin embargo, también hubo espacio para la nostalgia, con la interpretación de “Butter”, uno de sus mayores éxitos globales.

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En redes sociales, la reacción fue inmediata: millones de seguidores celebraron el regreso de los artistas, que volvieron a mostrarse juntos sobre el escenario. Uno de los momentos que más llamó la atención fue la participación de RM, quien debió presentarse sentado debido a una lesión en el tobillo. Aun así, acompañó a sus compañeros y mantuvo su presencia durante todo el espectáculo.

Con este regreso, BTS no solo marca una nueva etapa en su carrera, sino que reafirma su impacto global dentro del K-pop y la industria musical. Además, ya generaron expectativa en Latinoamérica: la banda anunció fechas en Argentina para octubre, lo que promete desatar una verdadera revolución entre sus fans locales.