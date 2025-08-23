Evangelina Anderson rompió el silencio y dio detalles de la infidelidad de Martín Demichelis

Los rumores explotan en Argentina y más en la farándula. A pesar de que todo el mundo estaba interesado en el caso Accardi y Nico Vásquez; muy poca gente se olvidó de que Martín Demichelis le era infiel a Evangelina Anderson .

Estos rumores se multiplicaron ahora que el matrimonio está en vías de divorcio. Por eso, la jurado de Los 8 Escalones emitido por El Trece explotó ante la prensa.

Qué dijo Evangelina Anderson de su pelea con Martín Demichelis

“Nadie piensa en mis hijos. Yo sí. Si yo no protejo a mis hijos, ni ustedes, ni los periodistas, nadie va a pensar en ellos”, exclamó la mamá de Bastian (16), Lola (12) y Emma Demichelis (cumple tres el 31 de agosto).

“No hablo de nada que le pueda hacer daño a mis hijos”, dijo cuando le preguntaron sobre los dichos de la azafata y fisicoculturista Tania González Ledesma.

“Preguntenle a los demás. ¿Qué tengo que ver? ¿Por qué me vienen a preguntar a mí?“, se indignó.

“Yo protejo, yo protejo a mis hijos”, siguió.

Al final, Evangelina Anderson ironizó cuando le comentaron que Martín Demichelis habría mantenido un affaire con Fátima Florez: “¡Y yo con Javier Milei!”.