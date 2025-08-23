sábado 23 de agosto 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Declaraciones

Evangelina Anderson rompió el silencio y dio detalles de la infidelidad de Martín Demichelis

Enojada con la prensa y siendo muy cautelosa, la modelo y empresaria dio a conocer porqué terminó la relación con el ex técnico de River.

Por Gabriel Agüero
Martín Demichelis y Evangelina Anderson.

Martín Demichelis y Evangelina Anderson.

Lee además
el millonario divorcio de evangelina anderson y martin demichelis: la cifra que hay que repartir
Increíble

El millonario divorcio de Evangelina Anderson y Martín Demichelis: la cifra que hay que repartir
Evangelina Anderson, en medio de los rumores de ruptura con Martín Demichelis.
Puertas adentro

El mensaje de Evangelina Anderson en medio de los rumores de separación de Martín Demichelis: qué dijo

Estos rumores se multiplicaron ahora que el matrimonio está en vías de divorcio. Por eso, la jurado de Los 8 Escalones emitido por El Trece explotó ante la prensa.

Qué dijo Evangelina Anderson de su pelea con Martín Demichelis

Nadie piensa en mis hijos. Yo sí. Si yo no protejo a mis hijos, ni ustedes, ni los periodistas, nadie va a pensar en ellos”, exclamó la mamá de Bastian (16), Lola (12) y Emma Demichelis (cumple tres el 31 de agosto).

“No hablo de nada que le pueda hacer daño a mis hijos”, dijo cuando le preguntaron sobre los dichos de la azafata y fisicoculturista Tania González Ledesma.

“Preguntenle a los demás. ¿Qué tengo que ver? ¿Por qué me vienen a preguntar a mí?“, se indignó.

“Yo protejo, yo protejo a mis hijos”, siguió.

Al final, Evangelina Anderson ironizó cuando le comentaron que Martín Demichelis habría mantenido un affaire con Fátima Florez: “¡Y yo con Javier Milei!”.

Temas
Seguí leyendo

¿Se terminó el amor entre Martín Demichelis y Evangelina Anderson?: el detalle que desató los rumores

"Haz que regrese", la retorcida película de terror que sacó a varios de las salas de cine, ya está disponible

El Teatro del Bicentenario oscilará entre la realidad y la ficción que habita en 'El Brote'

La infidelidad de Gime Accardi trajo consecuencias con sus amigas: la actitud que tomaron Lali Espósito y Cande Vetrano

Millie Bobby Brown y Jake Bongiovi anunciaron que se convirtieron en padres mediante adopción

¿Justo ahora? Dos sanjuaninos de La Voz andan "extrañando el Zonda", tras la lluvia en Buenos Aires

Wanda Nara contó que Mauro Icardi la llamó para darle "La noticia que todos se imaginan"

La fuerte interna en Telefe que podría terminar con la renuncia de "históricos"

Dejá tu comentario

Las Más Leídas

Aseguran que el detenido por el crimen del jubilado mantuvo relaciones sexuales con la víctima y, luego, lo asesinó
Tribunales

Aseguran que el detenido por el crimen del jubilado mantuvo relaciones sexuales con la víctima y, luego, lo asesinó

Entre rejas. Ariel Omar Pérez se encuentra actualmente en el penal de Chimbas.
Opinión

Macho hasta la muerte: el femicida sanjuanino que volvería a asesinar 50.000 veces más

Pupilos de Jimmy, penalistas de renombre, jueces y fiscales de alto perfil, entre los 27 para ser Fiscal General
Histórico concurso

Pupilos de Jimmy, penalistas de renombre, jueces y fiscales de alto perfil, entre los 27 para ser Fiscal General

Un fuerte sismo sacudió a La Rioja y se percibió en San Juan
¿Lo sentiste?

Un fuerte sismo sacudió a La Rioja y se percibió en San Juan

Decía que me iba a meter preso: habló el acusado de rociar con nafta a su expareja en 25 de Mayo
Video

"Decía que me iba a meter preso": habló el acusado de rociar con nafta a su expareja en 25 de Mayo

Te Puede Interesar

Almas libres tras las rejas: cómo la educación reconstruye vidas en el Penal de Chimbas video
Informe especial

Almas libres tras las rejas: cómo la educación reconstruye vidas en el Penal de Chimbas

Por Miriam Walter
Calle Mendoza entre Laprida y Rivadavia. Un local con la persiana baja y sin ocupar.
Preocupación

Alerta en el comercio de San Juan: cuántos locales cerraron en 2025, según referentes del sector

Denuncian que han visto en Sarmiento a los tres peligrosos prófugos que escaparon de Chile
Intensa búsqueda

Denuncian que han visto en Sarmiento a los tres peligrosos prófugos que escaparon de Chile

Pelambres, la mina chilena operada por Antofagasta Mineral, del grupo Luksic; avanza en el protocolo binacional para lograr una ruta directa a San Juan y evitar pasar por Mendoza. video
Tratado binacional

Una mina chilena apura el uso de una ruta directa para llevar cal y combustible por San Juan

A San Juan llegarían alrededor de 800.000 boletas únicas de papel: cómo las repartirán y cuál es el formato
Rumbo al 26 de octubre

A San Juan llegarían alrededor de 800.000 boletas únicas de papel: cómo las repartirán y cuál es el formato