jueves 21 de agosto 2025

¿Se agranda la familia?

Wanda Nara contó que Mauro Icardi la llamó para darle "La noticia que todos se imaginan"

Al volver de Estados Unidos, Wanda Nara sorprendió con declaraciones sobre los rumores de embarazo de la China Suárez.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

El regreso de Wanda Nara a la Argentina tras varios días en Estados Unidos generó expectativas, aunque el foco rápidamente se alejó de los motivos habituales: ni el reencuentro con sus hijos ni los tironeos judiciales conMauro Icardi se llevaron todas las miradas. Esta vez, las versiones y rumores giraron en torno a la China Suárez y la posibilidad de que esté embarazada.

Al ser consultada sobre la situación con su expareja, Nara no dudó en lanzar declaraciones certeras. “Me dijo que está intentando ser feliz, que quizás muy pronto tengan la noticia que ya todos nos imaginamos. Me lo contó él”, soltó, dejando entrever que podría haber un embarazo y que la información vino de boca de Icardi. Como era de esperarse, el comentario encendió las redes y despertó la curiosidad general.

Sin embargo, la empresaria aclaró el alcance de sus palabras cuando la prensa buscó precisiones sobre el supuesto nuevo integrante en la familia: “No es una bomba, es algo que me llamaron para comunicar. No tengo por qué contárselo a mis hijas, ellas tienen las vías desbloqueadas para hablar en cualquier momento”. De ese modo, marcó distancia y responsabilizó a las partes involucradas para cualquier anuncio oficial, sin dejar de alimentar las especulaciones.

También fue consultada por los últimos posteos de la pareja, a lo que ella dejó en claro: “Quiero que me suelten por acá y ustedes. Yo estoy en otra totalmente”.

Momentos más tarde, con la voz quebrada y a las afueras del aeropuerto, Wanda expresó: “Con una mano en el corazón, en un momento me da lástima por todo lo que va a vivir y porque lo que muestra no es real. Como mujer, soy empática y la compadezco, ojalá alguna ex me hubiera anticipado porque nadie me lo hizo, aunque después aparecieron. Creo que es una víctima, no sé, el tiempo lo dirá y no puedo hacer acusaciones para después tener problemas”.

Con respecto al trato del jugador a sus hijas, la mediática fue enfática. “El colegio de Turquía sale 150 mil dólares por chico y pagar por eso a niños simplemente por venganza, cuando a tus propios hijos no les pagás, es raro. Es violencia para las nenas, hoy no ven la televisión, pero el día de mañana, sí. Todo queda grabado y registrado, quizás no ven esto, pero sí que no tiene tiempo para su cumpleaños y otros tipos de festejos. Todas esas cosas duelen”, aseguró.

Cabe mencionar que previamente, cuando se encontraba con la prensa, Nara fue consultada por su batalla legal con Icardi. “Me enteré algo así por mis abogados”, expresó cuando le mencionaron la inclusión de Icardi en la lista de deudores alimentarios. “Ojalá que venga porque tenemos un acuerdo ya homologado”, dejando la puerta abierta a una posible visita en septiembre, aunque remarcó la importancia de la justicia en cuestiones de familia.

En cuanto a las declaraciones del futbolista sobre la cantidad de días que pasa con sus hijas, la empresaria no esquivó el tema. “Viajo menos que una azafata”, deslizó con ironía, y subrayó que trabaja y que sus obligaciones como madre son una prioridad. Hizo referencia también a su reciente llamado telefónico con Icardi, asegurando que no hubo reclamos ni secretos y dejando en claro: “No estoy para dar una conferencia. Ya hablé todo, ya dije todo. Cuando quiero el canal, empiezo ya a grabar”.

Sobre las acusaciones económicas y las supuestas deudas, Nara mostró seguridad: “Si yo le debiera algo a alguien, estaría embargada, y la embargada no soy yo. Sean un poco más inteligentes, ustedes que lo son, porque la gente se da cuenta de todo”. Más adelante, cuando fue consultada por los famosos siete millones que Icardi presentó en la justicia, respondió con firmeza: “Es una mentira enorme. No estoy ni notificada ni denunciada ni nada”.

El tema de las denuncias judiciales también salió a la luz. La empresaria destacó que existen seis denuncias de violencia de género contra Icardi: “Están en la justicia. Los invito a investigar. Muchas situaciones pasaron acá, por eso las denuncié acá. Va a tardar la justicia, pero va a llegar”.

A pesar del cansancio, Nara defendió su lugar de madre y su manera de manejar las tensiones familiares. Habló de embargos, de acuerdos gananciales, de las prioridades incumplidas por su exmarido, y ratificó que su única preocupación está puesta en el bienestar y los derechos de sus hijas: “Yo no podría vivir sin darle de comer a mis hijas. Mi ex también era futbolista y entiendo de fútbol, pero una cosa no quita la otra”.

Ni el clima judicial, ni el aterrizaje en Ezeiza desviaron la atención de los reporteros. Por estas horas, la versión sobre un supuesto embarazo de la China domina la charla del espectáculo, mientras Wanda redobla su perfil frontal y aprovecha cada aparición para dejar frases que no pasan inadvertidas.

