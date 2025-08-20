El millonario divorcio de Evangelina Anderson y Martín Demichelis: la cifra que hay que repartir

Luego de conocerse que Evangelina Anderson y Martín Demichelis le pusieron punto final a su historia de amor, en A la tarde filtraron la millonaria cifra que habría que repartir en el divorcio.
La separación de la modelo y el DT promete ser una de las más resonantes del año. Todos los detalles.
En el ciclo que conduce Karina Mazzocco por América, aseguraron que el dinero en juego supera los 50 millones de dólares, fruto de la exitosa carrera del exfutbolista en Europa, donde jugó más de una década en la elite, principalmente en el Bayern Múnich.
“Este divorcio va a ser traumático porque ahora hay que dividir la plata”, advirtió uno de los panelistas, mientras destacaban que Evangelina estuvo a su lado durante los años de mayor esplendor económico del exDT de River.
La gran incógnita pasa por el lugar en el que se tramite el divorcio: ¿Argentina o Alemania? Según los especialistas, esa decisión será clave para definir si el reparto del dinero es “mitad y mitad”.
Lo cierto es que, lejos del perfil ostentoso de otras parejas mediáticas como Wanda Nara y Mauro Icardi, Demichelis y Evangelina siempre se mostraron como una familia más reservada. Sin embargo, el jugoso patrimonio acumulado ya está sobre la mesa y, como remarcaron en el programa, “acá hay que arreglar, y la cifra es millonaria”
