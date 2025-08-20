El millonario divorcio de Evangelina Anderson y Martín Demichelis: la cifra que hay que repartir

Luego de conocerse que Evangelina Anderson y Martín Demichelis le pusieron punto final a su historia de amor, en A la tarde filtraron la millonaria cifra que habría que repartir en el divorcio.

En el ciclo que conduce Karina Mazzocco por América , aseguraron que el dinero en juego supera los 50 millones de dólares , fruto de la exitosa carrera del exfutbolista en Europa, donde jugó más de una década en la elite, principalmente en el Bayern Múnich .

De cuánto es el millonario divorcio entre Evangelina Anderson y Martín Demichelis

“Este divorcio va a ser traumático porque ahora hay que dividir la plata”, advirtió uno de los panelistas, mientras destacaban que Evangelina estuvo a su lado durante los años de mayor esplendor económico del exDT de River.

La gran incógnita pasa por el lugar en el que se tramite el divorcio: ¿Argentina o Alemania? Según los especialistas, esa decisión será clave para definir si el reparto del dinero es “mitad y mitad”.

Lo cierto es que, lejos del perfil ostentoso de otras parejas mediáticas como Wanda Nara y Mauro Icardi, Demichelis y Evangelina siempre se mostraron como una familia más reservada. Sin embargo, el jugoso patrimonio acumulado ya está sobre la mesa y, como remarcaron en el programa, “acá hay que arreglar, y la cifra es millonaria”

