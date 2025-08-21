jueves 21 de agosto 2025

Hermosa noticia

Millie Bobby Brown y Jake Bongiovi anunciaron que se convirtieron en padres mediante adopción

La actriz de Stranger Things y su esposo, hijo de Jon Bon Jovi, confirmaron que adoptaron a una niña y pidieron privacidad en esta nueva etapa.

Por Redacción Tiempo de San Juan
WhatsApp Image 2025-08-21 at 7.11.23 PM

Millie Bobby Brown sorprendió a sus seguidores al anunciar junto a su esposo Jake Bongiovi que se han convertido en padres. La actriz británica de 21 años, reconocida mundialmente por su papel de Eleven en Stranger Things, y el hijo del músico Jon Bon Jovi, de 23, revelaron que adoptaron a una bebé.

“Este verano le dimos la bienvenida a nuestra dulce niña a través de la adopción. Estamos más que emocionados de embarcarnos en este hermoso próximo capítulo de la paternidad en paz y privacidad. Y entonces somos tres. Con amor, Millie y Jake Bongiovi”, expresaron en un comunicado difundido en redes sociales.

image

La pareja inició su relación en 2021 tras conocerse en Instagram y, tras varios años de noviazgo, se casaron en mayo de 2024 en una ceremonia íntima. Meses más tarde celebraron su unión en Villa Cetinale, Italia, acompañados de familiares y amigos, con la presencia de Jon Bon Jovi.

El deseo de Brown de formar una familia no es nuevo. En marzo de este año, en una entrevista en el pódcast Smartless, contó que la maternidad siempre había sido un sueño en su vida, inspirado en su madre y en su abuela. También había señalado que no veía diferencias entre tener hijos biológicos o adoptar.

Mientras atraviesa este cambio personal, la actriz continúa enfocada en su carrera profesional: en noviembre se estrenará la quinta y última temporada de Stranger Things, que despedirá definitivamente al personaje que la llevó a la fama mundial.

