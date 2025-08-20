Uno de los videos más comentados del momento tiene como protagonista a Mauro Icardi y, como era de esperarse, no pasó desapercibido en las redes sociales. En las imágenes, que rápidamente se viralizaron desde Turquía, se puede ver al futbolista del Galatasaray protagonizando un hecho insólito dentro de un shopping: en medio de la multitud de hinchas que se agolpaban para saludarlo, Icardi le propina un cabezazo a un fanático , un gesto que generó sorpresa y controversia.

Rumores Aseguran que la nieta de Susana Giménez vive un romance con un jugador de Boca: quién es

Lo que llamó tanto o más la atención que la acción del delantero fue la reacción de su pareja, la China Suárez , quien lejos de intentar apaciguar la situación, pareció seguirle la corriente. Primero, la actriz encara al hincha agredido a los gritos y luego, sin más, toma a sus hijos y se retira del lugar como si nada hubiera pasado , dejando tras de sí un combo de polémica y asombro que las redes no tardaron en amplificar.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/tiempodesanjuan/status/1958259992940913054&partner=&hide_thread=false La indignante reacción de la China Suárez en el video donde Mauro Icardi "cabecea" a un fan pic.twitter.com/JrttHMpJyY — Tiempo de San Juan (@tiempodesanjuan) August 20, 2025

Mauro Icardi, que recientemente volvió a las canchas tras una lesión de rodilla, venía de un regreso exitoso: marcó el gol del triunfo 3-0 del Galatasaray ante Fatih Karagümrük por la Süper Lig, y en plena celebración le dedicó la conquista a Suárez, en lo que parecía un gesto romántico que fue ampliamente destacado por los medios turcos y argentinos.

Sin embargo, aquel festejo quedó eclipsado por el episodio del cabezazo, que en pocos minutos se convirtió en tendencia y generó un debate intenso sobre la conducta del futbolista, conocido por ser un personaje mediático y muchas veces polémico dentro y fuera del campo de juego.

El contexto exacto de las imágenes aún no se conoce: no está claro qué desencadenó la reacción de Icardi ni si hubo algún intercambio previo con el fanático. Lo que sí es evidente es que, mientras los seguidores del club turco observaban con asombro, la pareja del delantero no solo no intentó mediar, sino que pareció potenciar la situación con su actitud, dejando ver un apoyo sin matices a la reacción de Icardi, y retirándose inmediatamente con sus hijos, como queriendo cerrar el episodio de forma rápida, pero sin disimular cierta tensión contenida.