miércoles 20 de agosto 2025

Aseguran que la nieta de Susana Giménez vive un romance con un jugador de Boca: quién es

Según lo que trascendió, la flamante pareja fue vista a los besos en un bar.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Lucía Celasco, la nieta de Susana Giménez estaría viviendo un romance con un jugador de Boca. Según trascendió, la flamante pareja fue vista a los besos en un bar.

Al aire de LAM (América), el periodista Pepe Ochoa sorprendió con el enigmático de un romance. A modo de pistas, precisó: “Él es tope de gama. Jugador internacional de fútbol. Ella es modelo millonaria por su familia”. “La separación de él fue muy escandalosa. Él es jugador y actualmente está en Boca”, sumó.

Después de algunos minutos, el productor terminó por revelar: “Él es Nicolás Figal”. “Nicolás Figal está en un vínculo romántico, empezando algo con Lucía Celasco”, cerró.

image

Quién es Lucía Celasco, la it girl del mundo de la moda

Es común oír que los hijos y los nietos de las figuras más reconocidas de la televisión argentina tienen la vida “resuelta”. Sin embargo, más allá de que no necesiten trabajar para vivir, muchos de ellos eligen forjar su propia carrera –dentro o fuera de los medios-. Este es el caso de la nieta de Susana Giménez, que si bien mantiene un perfil bajo para con los medios, brilla como modelo internacional.

Lucía Celasco tiene 31 años. La hija de Mercedes Sarrabayrouse y Eduardo Celasco, nacida el 25 de noviembre de 1993, se dedica al modelaje y además tiene su propia tienda de ropa con locales en Argentina y Estados Unidos: The Vintage Hole, fundada en 2013 junto a sus amigas Micaela Fernández y Rosario “Chari” Belerenian que participan del negocio como socias.

En la Argentina, The Vintage Hole tiene locales abiertos al público en Palermo Soho y Palermo Hollywood, en las calles Uriarte 1855 y Fray Justo Santa María de Oro 1981, respectivamente. La marca se enfoca en reducir el impacto ambiental de la industria textil, fomentando el reciclaje y la reutilización de ropa, por lo que se pueden encontrar prendas nuevas y usadas en excelente estado.

Además, la marca de la nieta de Susana Giménez comercializa desde indumentaria, hasta calzado y accesorios, tanto para hombres, mujeres y niños. No solo cuenta con locales físicos en las locaciones ya mencionadas, sino que también es posible explorar su catálogo en la tienda online.

Además de su emprendimiento de ropa, Lucía aprovechó su belleza para participar de campañas de las marcas más reconocidas tanto en el ámbito internacional como nacional. Celasco supo ser la cara de la firma francesa Jean Paul Gaultier, Lovely Denim y Cómo Quieres Que Te Quiera en Argentina.

En cuanto a la relación con su abuela, en el último tiempo se manifestaron algunas tensiones. Por ejemplo, en febrero, la diva cumplió 81 años y, como acostumbra, lo celebró a lo grande: invitó a toda su familia a cenar en uno de los restaurantes más lujosos de Miami, pero hubo una ausencia que sorprendió: la de Lucía.

