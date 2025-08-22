viernes 22 de agosto 2025

Tribunales

Aseguran que el detenido por el crimen del jubilado mantuvo relaciones sexuales con la víctima y, luego, lo asesinó

Esa es la acusación de la fiscalía, que en la audiencia de formalización, aseguró que Iván Armando Gamboa fue captado por las cámaras de seguridad cuando llegó al domicilio de la víctima y se marchó del lugar.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Éste es Iván Armando Gamboa.

Éste es Iván Armando Gamboa.

Se trata de Iván Armando Gamboa, quien quedó complicado por las cámaras de seguridad que lo captaron al entrar y salir del domicilio del hombre asesinado. Incluso, lo observaron regresar para provocar un incendio intencional en el lugar.

Lo que se sabe del caso

El lunes por la mañana, en Villa del Carril, el jubilado Mario Alday fue hallado sin vida en su casa, atado de pies y manos, con signos evidentes de homicidio. Bomberos sofocaron un incendio en el interior de la vivienda y encontraron el cuerpo de la víctima. La autopsia realizada en la Morgue Judicial confirmó que Alday, de 78 años, murió por asfixia provocada. El hecho conmocionó a la provincia y motivó un intenso operativo de investigación a cargo de la UFI Delitos Especiales.

Tras días de pesquisas, el miércoles por la tarde la Policía detuvo a Iván Gamboa, principal sospechoso del crimen. Se trata de un limpiavidrios muy conocido en la provincia, habitualmente ubicado en la esquina de 9 de Julio y Rawson, en Capital. Según trascendió, Gamboa tiene domicilio en Rawson, aunque últimamente residía en una casona usurpada en la zona de Santa Fe y Rawson, la cual también fue allanada en el marco de la causa.

Las cámaras de seguridad resultaron claves en la investigación, ya que registraron a Gamboa en las inmediaciones de la casa de Alday cerca de las 4 de la madrugada del lunes, minutos antes de que comenzara a salir humo del domicilio. Además, se conoció que ese mismo día había sido aprehendido por disturbios en una causa contravencional, aunque recuperó rápidamente la libertad. Su prontuario incluye antecedentes por robos y delitos contra la propiedad, lo que reforzó las sospechas en su contra.

Un dato sensible revelado por fuentes del caso apunta a que el móvil del crimen podría estar relacionado con la condición sexual de Alday y un posible vínculo previo entre la víctima y el detenido.

