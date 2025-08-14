jueves 14 de agosto 2025

En Capital

Entró a robar a una estética del centro, no levantó sospechas pero quedó filmado: el detenido, un reconocido ladrón

Un hombre con antecedentes delictivos fue captado por las cámaras de seguridad mientras robaba en una estética del centro de la Capital. La investigación de la Brigada Norte permitió su detención y la vinculación inmediata al legajo judicial correspondiente.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Un ladrón con amplio prontuario de 43 años fue detenido por personal de la Brigada de Investigaciones Norte, acusado de robar en una reconocida estética ubicada en pleno centro de la Capital sanjuanina. El hecho ocurrió en un local de calle Mendoza y 25 de Mayo, donde el sospechoso logró ingresar sin levantar sospechas, pero fue captado por las cámaras de seguridad internas.

La propietaria denunció la sustracción de varios elementos del interior del comercio. Las grabaciones, tomadas desde puntos estratégicos del establecimiento, fueron claves para identificar al autor.

Tras una investigación, los pesquisas establecieron que se trataba de Rodolfo Victorio Constanza, un delincuente con múltiples antecedentes por delitos contra la propiedad.

Con la información reunida, el fiscal Leonardo Villalba, de la Unidad Fiscal de Delitos Contra la Propiedad, ordenó su detención.

El acusado quedó vinculado a un legajo judicial y, según confirmaron fuentes policiales, en las próximas horas será presentado en audiencia de formalización.

Temas
La Cámara Gesell, crucial

Un mendocino engañó por TikTok a una sanjuanina discapacitada, la llevó a un hotel alojamiento y la violó

