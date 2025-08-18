Corridas, piedrazos y un detenido por el robo de una ventana

El joven detenido por el robo en el barrio de Ullum.

Un joven de 22 años fue detenido por personal de la Comisaría 15° en el barrio en construcción Sierras de las Invernadas, en el departamento Ullum, tras ser sorprendido intentando robar una puerta ventana. La aprehensión de produjo tras una persecución y mientras los vecinos atacaban a los efectivos a piedrazos.

El hecho ocurrió cuando el acusado, identificado como Sosa Kevin Ezequiel, fue descubierto sustrayendo dos hojas de una puerta ventana perteneciente a una de las viviendas del complejo. La propiedad afectada es de la empresa constructora Diamante Giuliani.

Al notar la presencia policial, el sospechoso arrojó el material robado e intentó escapar, pero fue interceptado y reducido a pocos metros del lugar.

La situación escaló cuando vecinos del barrio, lejos de colaborar, se enfrentaron al personal policial, arrojando piedras y generando un momento de alta tensión. Incluso se produjeron forcejeos, y un móvil policial fue blanco de las agresiones.

Por disposición del Dr. Emiliano Usin, ayudante fiscal de la UFI de Flagrancia, se dio inicio al Procedimiento Especial de Flagrancia contra Sosa.