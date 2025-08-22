Recuperaron cuatro motos en Sarmiento vinculadas a causas judiciales

En las últimas horas, personal de la Sección Sustracción de Automotores realizó un operativo en el departamento Sarmiento que culminó con el secuestro de cuatro motocicletas. Los rodados quedaron a disposición de la Unidad Fiscal de Delitos contra la Propiedad, que dispuso además la vinculación de las personas que tenían los vehículos en su poder.

Entre las motos incautadas figura una Zanella ZB 110 c.c. con chapa patente apócrifa, adulteración en el cuadro y el motor desbastado con numeración no original de fábrica. También se recuperó otra Zanella ZB 110 c.c. de color azul, que tenía pedido de secuestro vigente en la Comisaría 31ª.

image

Asimismo, la Policía secuestró una Honda Biz 105 c.c. gris, sin dominio, que registraba pedido en la Comisaría 4ª, y una Keller Cronos 110 c.c., también gris y sin dominio, vinculada a una causa en la Comisaría 7ª.

Todas las actuaciones fueron puestas en conocimiento de la Fiscalía interviniente, que continuará con la investigación para determinar la procedencia de los vehículos y la responsabilidad de los implicados.