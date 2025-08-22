Un fuerte sismo sacudió a La Rioja y se percibió en San Juan

El Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES) informó que este viernes 22 de agosto, a las 17:42 hora local, se registró un sismo de magnitud 5.3 en la escala de Richter.
viernes 22 de agosto 2025
Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.SUSCRIBITE
El temblor fue de magnitud 5.3 en escala de Richter, por lo que se percibió en varios puntos de la provincia.
El Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES) informó que este viernes 22 de agosto, a las 17:42 hora local, se registró un sismo de magnitud 5.3 en la escala de Richter.
El epicentro se ubicó a 122 kilómetros al suroeste de la ciudad de La Rioja, a 161 kilómetros al noreste de San Juan y a 33 kilómetros al norte de Villa San Agustín, con una profundidad de 10 kilómetros.
Por la ubicación y la magnitud del evento, el temblor también fue percibido en la provincia.