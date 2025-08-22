Un fuerte sismo sacudió a La Rioja y se percibió en San Juan

El Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES) informó que este viernes 22 de agosto, a las 17:42 hora local, se registró un sismo de magnitud 5.3 en la escala de Richter.

El epicentro se ubicó a 122 kilómetros al suroeste de la ciudad de La Rioja, a 161 kilómetros al noreste de San Juan y a 33 kilómetros al norte de Villa San Agustín, con una profundidad de 10 kilómetros.

Por la ubicación y la magnitud del evento, el temblor también fue percibido en la provincia.

