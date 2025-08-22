viernes 22 de agosto 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
¿Lo sentiste?

Un fuerte sismo sacudió a La Rioja y se percibió en San Juan

El temblor fue de magnitud 5.3 en escala de Richter, por lo que se percibió en varios puntos de la provincia.

Por Redacción Tiempo de San Juan
temblorrr

El Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES) informó que este viernes 22 de agosto, a las 17:42 hora local, se registró un sismo de magnitud 5.3 en la escala de Richter.

Lee además
Andy Paredes y su esposa, en la Fiesta de la Amazona Vallista.
Referente

Andy Paredes, el sentimiento gaucho de las ondas
la red de gas natural para media agua, cada vez mas cerca tras mas de una decada de espera
Obra pública

La red de gas natural para Media Agua, cada vez más cerca tras más de una década de espera

El epicentro se ubicó a 122 kilómetros al suroeste de la ciudad de La Rioja, a 161 kilómetros al noreste de San Juan y a 33 kilómetros al norte de Villa San Agustín, con una profundidad de 10 kilómetros.

Por la ubicación y la magnitud del evento, el temblor también fue percibido en la provincia.

Temas
Seguí leyendo

Tras el viento Zonda, algunas zonas de San Juan no tuvieron luz por varias horas: qué dijeron

Un sanjuanino, ganador de más de cinco millones de pesos gracias a la Quiniela Max

El video que voló en las redes tras el Zonda: "Está she juelte acá el viento"

IPV: uno a uno, los 3 pasos para inscribirse en el segundo sorteo de viviendas

Bomberos apagaban incendios durante el Zonda y se rompió su motobomba: piden ayuda

Del Bono, ultima detalles para su gran festejo del Día del Niño

Música, muestras y teatro: qué se podrá hacer este fin de semana en San Juan

Tras el pedido desesperado de un vecino, policías salvaron a una beba que no respiraba

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Cómo se realizarán las inscripciones para el segundo sorteo de viviendas del IPV del año. video
Para tener en cuenta

IPV: uno a uno, los 3 pasos para inscribirse en el segundo sorteo de viviendas

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Femicidio en Angaco: con actitud violenta y soberbia, El Guascazo fue condenado a perpetua y sin ningún beneficio
Juicio abreviado

Femicidio en Angaco: con actitud violenta y soberbia, "El Guascazo" fue condenado a perpetua y sin ningún beneficio

El policía ahora imputado en una nueva causa por violencia de género. video
Uniformado y golpeador

Un policía sanjuanino con antecedentes por violencia de género volvió a ser detenido tras golpear a su pareja

Rojas Moretta, el ahora imputado.
Presunto embaucador

El sanjuanino que se presentaba como abogado y empleado judicial, y acumula causas por estafas millonarias

Uno de los roba ruedas detenidos es un ex diputado de Iglesia
Complicado

Uno de los "roba ruedas" detenidos es un ex diputado de Iglesia

Aseguran que el detenido por el crimen del jubilado mantuvo relaciones sexuales con la víctima y, luego, lo asesinó
Tribunales

Aseguran que el detenido por el crimen del jubilado mantuvo relaciones sexuales con la víctima y, luego, lo asesinó

Te Puede Interesar

Los tres condenados: Ledesma, Riveros y Espinoza
Ataque mafioso

Un juez de impugnación redujo la condena a los tres barrabravas de la brutal golpiza al empresario bolichero Salvalaggio

Por Redacción Tiempo de San Juan
Los trabajadores del INV de San Juan están en alerta por sus trabajos. 
Organismo clave del vino

La Nación pasó a disponibilidad a empleados del INV tras el revés del DNU en el Senado: ¿y en San Juan?

Aseguran que el detenido por el crimen del jubilado mantuvo relaciones sexuales con la víctima y, luego, lo asesinó
Tribunales

Aseguran que el detenido por el crimen del jubilado mantuvo relaciones sexuales con la víctima y, luego, lo asesinó

Mirna Moral y la continuidad por cuatro años más en el SEC: proyectos, desafíos y prioridades de gestión
Gremio mercantil

Mirna Moral y la continuidad por cuatro años más en el SEC: proyectos, desafíos y prioridades de gestión

Un fuerte sismo sacudió a La Rioja y se percibió en San Juan
¿Lo sentiste?

Un fuerte sismo sacudió a La Rioja y se percibió en San Juan