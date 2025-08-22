viernes 22 de agosto 2025

En Albardón

Tras el pedido desesperado de un vecino, policías salvaron a una beba que no respiraba

El hecho se registró durante la tarde de este jueves, en el interior del barrio Kirchner. La criatura de 9 meses fue trasladada después al hospital.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Policías salvaron a una beba de 9 meses que no respiraba en Albardón.

Policías salvaron a una beba de 9 meses que no respiraba en Albardón.

Una escena cargada de dramatismo se vivió la tarde del jueves en el barrio Kirchner, en Albardón, donde la rápida intervención de dos efectivos policiales fue crucial para salvar la vida de una bebé de apenas 9 meses que se encontraba inconsciente y sin signos vitales.

El hecho se desencadenó cuando un vecino, visiblemente alterado, se acercó de urgencia a motoristas de la policía para alertar que una beba se hallaba ahogada y sin reaccionar. De inmediato, el Cabo Matías Calivar, de la Unidad Operativa Kirchner, y el Agente Matías Naranjo acudieron al lugar señalado.

Al arribar, constataron que la pequeña estaba inconsciente, aparentemente sin respirar. La madre, en estado de shock, explicó que la beba se había ahogado, aunque no brindó detalles sobre cómo ocurrió el incidente.

Sin perder tiempo, los efectivos comenzaron a practicar maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP), logrando estabilizar a la menor en los minutos previos a la llegada del personal médico. La ambulancia arribó poco después y trasladó a la niña a un centro de salud para su evaluación y atención especializada.

Finalmente, la niña fue dada de alta y los médicos le indicaron un tratamiento para evitar broncoaspiración. De ese modo, gracias a la capacitación y el temple de los agentes, se evitó lo que pudo haber sido una tragedia.

Fuente: Albardón Noticias

