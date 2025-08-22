viernes 22 de agosto 2025

Relevamiento

Tras el viento Zonda, algunas zonas de San Juan no tuvieron luz por varias horas: qué dijeron

Las ráfagas que superaron los 60 km/h provocaron cortes de luz en barrios de Pocito y Rawson, entre otros puntos. Desde Naturgy confirmaron que trabajan en la restitución del servicio y que no hubo un departamento más afectado que otro.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Imagen ilustrativa.

Imagen ilustrativa.

Las fuertes ráfagas del viento Zonda que azotaron a San Juan entre la tarde del jueves y la madrugada del viernes no solo provocaron caída de árboles, incendios y postes derribados. También dejaron a varias zonas de la provincia con cortes de luz durante varias horas. Por este motivo, voces oficiales dieron a conocer cómo trabajan para la restitución del servicio.

Fuentes oficiales informaron a Tiempo de San Juan que se está realizando un seguimiento de las interrupciones, mientras que las cuadrillas de Naturgy trabajan en el Gran San Juan y alrededores para restituir el servicio en los lugares más afectados. En algunas localidades, la luz volvió durante este viernes, indicaron.

Entre los complejos habitacionales con cortes prolongados estuvieron el barrio Las Pampas, en Pocito, y Villa San Damián, en Rawson. En ambos casos, los vecinos pasaron varias horas sin luz hasta que finalmente se normalizó la situación.

Desde la empresa distribuidora confirmaron además que no hubo un departamento más afectado que otro, sino que las interrupciones se registraron en distintos puntos de manera dispersa, como consecuencia directa de la intensidad del viento y de los daños que generó en la red eléctrica.

image
El poste caído, cerca del Barrio San Martín.

El poste caído, cerca del Barrio San Martín.

El fenómeno había sido anticipado por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), que el jueves por la tarde emitió alerta por la llegada del Zonda. Tal como estaba previsto, cerca de las 19 comenzaron a sentirse las ráfagas, que alcanzaron picos de hasta 69 km/h alrededor de las 20, levantando una nube de polvo que redujo la visibilidad en toda la provincia.

Las consecuencias fueron múltiples: en Capital, una pilastra de la luz cayó frente al barrio San Martín y los Bomberos debieron intervenir por el riesgo eléctrico; en Zonda, una rama de gran porte cortó la circulación en la zona de El Jardín de los Poetas; y en Iglesia, el viento avivó las llamas que ya afectaban la zona de Buena Esperanza, donde se quemaron 40 hectáreas, 20 postes de media y baja tensión y hasta una vivienda histórica.

image
El incendio en Iglesia. Foto gentileza: Diario Libre San Juan.

El incendio en Iglesia. Foto gentileza: Diario Libre San Juan.

Mientras tanto, en Rawson también hubo reportes de apagones en barrios como 7 Colores, Fanzolato y Amecon, donde los vecinos estuvieron más de una hora sin luz.

