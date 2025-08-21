jueves 21 de agosto 2025

Inclemencias climáticas

Video: el viento Zonda ya llegó al Norte sanjuanino ¡y también a Ischigualasto!

Las ráfagas se hicieron sentir con fuerza en Iglesia. Un docente de la escuela de Bauchazeta compartió las imágenes. En el predio de Valle Fértil hubo nubes de polvo en el aire y una notable reducción de la visibilidad en el sector de las pasarelas.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image
iglesia bauchazeta viento zonda san juan escuela

Durante el mediodía de este jueves, el viento Zonda se hizo sentir con fuerza en el Norte de San Juan. El docente Javier Ortiz compartió un video tomado en la Escuela Miguel Cané, de Bauchazeta -Iglesia-, donde se observa cómo la bandera argentina flamea con intensidad ante las ráfagas de este viento característico de la región. Además, en horas de la tarde, el Parque Provincial Ischigualasto también fue testigo de las inclemencias climáticas.

El viento Zonda será protagonista en San Juan este jueves.
Alerta amarilla por viento Zonda: a qué hora se espera que llegue al Gran San Juan
Suspendieron las clases este jueves en San Juan por el viento Zonda.
Suspenden las clases en todo San Juan para los turnos tarde, vespertino y nocturno por el Zonda

En el caso del predio de Valle Fértil, las potentes ráfagas potentes trajeron nubes de polvo en el aire y una notable reducción de la visibilidad en el sector de las pasarelas.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/tiempodesanjuan/status/1958622431880651005&partner=&hide_thread=false

Ante la llegada del viento, el Ministerio de Educación de la provincia decidió suspender las clases en los turnos tarde, vespertino y nocturno de todos los niveles y modalidades. La medida preventiva responde al alerta amarillo emitido por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y a la recomendación de Protección Civil.

"El Ministerio de Educación informa que se suspende la actividad escolar para la tarde de este jueves 21 de agosto. La suspensión de clases alcanza a los turnos tarde, vespertino y nocturno en todos los niveles y modalidades de la provincia", indicó la cartera educativa en un comunicado oficial. Además, recordaron que se activa el Plan de Contingencia (Resolución 12277-ME2024) y advirtieron que se seguirá de cerca la evolución del clima, comunicando cualquier cambio de manera oficial.

El SMN alertó que las ráfagas más intensas del viento Zonda, un viento caliente que proviene del oeste, se registrarán durante la tarde y podrían alcanzar los 75 km/h, afectando especialmente a la zona norte de la provincia.

Universidades locales también adoptaron medidas. La Universidad Católica de Cuyo (UNCuyo) anunció la suspensión de actividades en los mismos turnos, aplicable a todas sus dependencias. Por su parte, la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ) interrumpió varias actividades, incluyendo los Institutos Preuniversitarios: la Escuela de Comercio, el Colegio Central Universitario y la Escuela Industrial suspenden clases en los turnos siesta y tarde.

En el ámbito universitario, la Facultad de Filosofía, Humanidades y Artes y la Escuela Universitaria de Ciencias de la Salud suspenden sus tareas a partir de las 13:30; mientras que la Facultad de Ingeniería, la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, la Facultad de Ciencias Sociales y la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño lo harán desde las 14 horas.

Asimismo, el Complejo Deportivo "El Palomar" detendrá actividades deportivas, administrativas y de atención al público desde las 14 horas, y el Comedor Universitario suspenderá el servicio de cena. La UNSJ recomendó a estudiantes, docentes y personal extremar precauciones y mantenerse informados sobre la evolución del clima.

El viento Zonda será protagonista en San Juan este jueves.
Alerta amarilla por viento Zonda: a qué hora se espera que llegue al Gran San Juan

