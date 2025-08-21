Investigan si un alumno sufrió lesiones tras un presunto incidente en una escuela de Capital

La Justicia de San Juan investiga un presunto caso de agresión ocurrido en la escuela Clara Rosa Cortínez, ubicada en Capital . Según denunciaron, un alumno habría resultado lesionado tras un episodio que involucra a un miembro del personal escolar, hecho que será de investigación.

Si bien no trascendieron detalles, desde la Justicia indicaron que se buscará determinar si el menor efectivamente presenta lesiones compatibles con un hecho de violencia. Por las presuntas agresiones, un integrante del personal educativo estaría involucrado. El caso quedó en manos de la UFI Genérica, tras una denuncia realizada.

Este episodio se da en el marco de un clima de fuerte tensión en la comunidad educativa de la escuela Clara Rosa Cortínez. A comienzos de esta semana, un grupo de padres se manifestó en la puerta del establecimiento denunciando diversas situaciones de maltrato hacia los estudiantes, tanto verbal como físico, presuntamente protagonizadas por docentes y autoridades escolares.

Según expresaron públicamente algunos de los padres, los problemas comenzaron a registrarse hacia fines de 2023, coincidiendo con un cambio en la conducción del colegio. Aseguran que desde entonces se vienen acumulando reclamos que no han tenido respuestas concretas por parte del Ministerio de Educación.

Uno de los manifestantes, entrevistado por Canal 13, sostuvo que en mayo pasado se llevó a cabo una asamblea con la participación de más de 70 padres, donde se expusieron los conflictos. Sin embargo, denuncian que hasta el momento las problemáticas persisten.

Tras las protestas, la Secretaría de Educación emitió un comunicado en el que afirmó que se están “reforzando acciones desde mayo” y que se trabaja “para garantizar el bienestar de los estudiantes y del equipo docente”. A su vez, reconocieron que hubo reuniones con padres, autoridades escolares y representantes del Gabinete Técnico Interdisciplinario, donde se detallaron reclamos que incluyeron episodios de violencia, bullying, discriminación y falta de personal docente.

Uno de los puntos más graves puestos en evidencia fue justamente una presunta agresión física contra un alumno, que habría motivado una denuncia formal ante la Policía y ahora da lugar a la investigación judicial.