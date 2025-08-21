Alerta amarilla por viento Zonda: a qué hora se espera que llegue al Gran San Juan

El viento Zonda será protagonista en San Juan este jueves.

El viento Zonda será el gran protagonista de la jornada de este jueves en San Juan y varias páginas entendidas en la materia sostienen que las primeras ráfagas empezarán a sentirse sobre el mediodía.

SMN Según el Servicio Meteorológico Nacional, las ráfagas más intensas de este viento caliente del oeste se harán presente en horario vespertino y podrían llegar a los 75 Km/h.

SWINDY Por su parte, Windy y Accuweather coinciden con el SMN y amplían hasta bien entrada la madrugada el paso del Zonda. Posteriormente será el viento Sur quien se apodere del paisaje en gran parte de la Provincia. ACC

Temas alerta amarilla