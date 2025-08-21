Alerta amarilla por viento Zonda: a qué hora se espera que llegue al Gran San Juan

El viento Zonda será el gran protagonista de la jornada de este jueves en San Juan y varias páginas entendidas en la materia sostienen que las primeras ráfagas empezarán a sentirse sobre el mediodía.
jueves 21 de agosto 2025
Distintas páginas dedicadas al tiempo compartieron sus pronósticos para el viento del oeste que será protagonista durante este jueves
Según el Servicio Meteorológico Nacional, las ráfagas más intensas de este viento caliente del oeste se harán presente en horario vespertino y podrían llegar a los 75 Km/h.
Por su parte, Windy y Accuweather coinciden con el SMN y amplían hasta bien entrada la madrugada el paso del Zonda. Posteriormente será el viento Sur quien se apodere del paisaje en gran parte de la Provincia.