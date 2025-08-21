Tras la amenaza de bomba al Centro Cívico, la madre llevó al autor de la llamada a la comisaría

La amenaza de bomba que obligó a desalojar el Centro Cívico tuvo un inesperado desenlace. El responsable resultó ser un adolescente de apenas 14 años. El menor fue identificado tras una intensa investigación de casi doce horas y quedó a disposición de la Justicia de Menores, luego de que su propia madre lo llevara a una comisaría.

El episodio comenzó al mediodía del miércoles, cuando un llamado al 911 alertó sobre la supuesta presencia de un artefacto explosivo en el principal edificio administrativo de la provincia. De inmediato se activaron los protocolos de seguridad, el personal fue evacuado hacia la Plaza España y se desplegaron efectivos de la Brigada de Explosivos, aunque finalmente se confirmó que todo había sido una alarma falsa.

Mientras tanto, distintas divisiones policiales y de apoyo tecnológico trabajaban para dar con el origen de la llamada. El rastreo de datos y el cruce de comunicaciones permitió establecer la identidad del autor, una confirmación que llegó cerca de la medianoche y que puso fin a una jornada cargada de tensión.

La colaboración de la madre del adolescente fue clave en el cierre del caso. Ella misma tomó la decisión de presentarlo ante la Policía, facilitando que la causa avanzara rápidamente y que el chico quedara bajo resguardo judicial.

Debido a su edad, el expediente pasó directamente al fuero de Menores, que será el encargado de definir las medidas a seguir.

Así fue la llamada