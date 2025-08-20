El "chistecito" de moda en San Juan: hubo 4 amenazas de bomba en un mes y 3 al Centro Cívico en un año

El Centro Cívico volvió a ser escenario del caos este miércoles al mediodía, cuando una nueva amenaza de bomba obligó a evacuar por completo el edificio. Tanto empleados públicos como ciudadanos que realizaban trámites fueron trasladados hacia la Plaza España y zonas aledañas, mientras la Policía activaba el protocolo de seguridad.

La provincia lleva acumuladas cuatro amenazas de bomba en el último mes, todas con despliegues policiales de gran magnitud. La más reciente, ocurrida este miércoles en el Centro Cívico, se suma a una serie de episodios que preocuparon a las autoridades.

Los antecedentes en un mes

El pasado 30 de julio, la Escuela Rogelio Boero tuvo que ser evacuada tras un llamado que advertía sobre un explosivo en el establecimiento. La Justicia logró identificar a los autores y dos jóvenes fueron imputados como coautores del delito de intimidación pública. En el marco de una suspensión de juicio a prueba, se resolvió que paguen una multa millonaria, realicen 24 horas de trabajo comunitario y cursen una capacitación en la División Bomberos.

image Ricardo Barassi y Tobías Fernández, los dos imputados por la amenaza a la Escuela Boero.

Ese mismo día, horas más tarde, otra llamada anónima alertó sobre un explosivo en el mismo edificio. En esa oportunidad, se determinó que el autor había sido un menor de edad.

El caso más mediático fue el que involucró al show de Lali Espósito en el Estadio Aldo Cantoni, el 1 de agosto. Un hombre de 74 años,Juan Carlos Salem, fue detenido y luego condenado a tres años de prisión en suspenso, además de una multa por tenencia ilegítima de armas. La amenaza, que alcanzó repercusión nacional, fue considerada extremadamente grave, aunque el acusado logró evitar la cárcel tras un juicio abreviado.

El viernes 8 de agosto, otra escuela. Esta vez ocurrió en el barrio Valle Grande de Rawson. Debieron evacuar el establecimiento por una amenaza similar. Aunque no se encontraron explosivos, el operativo desplegado alteró a toda la comunidad educativa. La investigación aún sigue abierta y la Policía intenta dar con los responsables.

Tres antecedentes en el mismo edificio

El Centro Cívico, epicentro administrativo de San Juan, ya había sido blanco de intimidaciones en los últimos doce meses. En marzo de este año, Emanuel Alonso Lucero Pereyra (35), vecino del barrio Malvinas Argentinas en Rawson, fue condenado a dos años de prisión efectiva por haber efectuado un llamado que obligó a evacuar el edificio. La pena fue firme dado que ya contaba con condenas previas y reincidencias por intimidaciones.

image Emanuel Alonso Lucero Pereyra, sentado en el banquillo de los acusados.

Meses antes, el 18 de octubre del año pasado, otro joven, Wemer Nair Salem Gasque, fue detenido tras amenazar con un explosivo en el mismo lugar. Reconoció el hecho y en un juicio abreviado recibió una condena de dos años de prisión condicional, quedando en libertad bajo reglas de conducta.

El caso de este miércoles

El fiscal coordinador de la UFI Genérica, Ignacio Achem, confirmó que la llamada se registró a las 12:50 horas y que de inmediato se ordenó el desalojo y posterior rastrillaje de la zona. En paralelo, el tránsito fue interrumpido por avenida Libertador, entre Urquiza y Salta, generando un fuerte congestionamiento vehicular en pleno horario laboral.

Un dato llamativo que arrojó la investigación preliminar es que la voz al otro lado de la línea sería la de un menor de edad. “Por ahora la voz aparente y presumible sería de un menor. No podemos descartar otras situaciones. Estamos en horas críticas, claves de la investigación. Se afectó mayor cantidad de personal policial y del Ministerio Público para esto”, señaló Achem en rueda de prensa. La fiscalía trabaja ahora en la geolocalización del número, que tiene característica local.

En caso de confirmarse que la amenaza fue efectuada por un adolescente, el expediente pasará a la Justicia de Menores; de lo contrario, seguirá el mismo curso que la mayoría de los antecedentes recientes en San Juan.