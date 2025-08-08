Amenaza de bomba al show de Lali: el hombre de 74 años zafó de la cárcel y deberá pagar una multa

Este viernes se llevó a cabo la audiencia de formalización y control de detención de Juan Carlos Salem , el hombre que realizó la amenaza de bomba para impedir el show de Lali Espósito en San Juan , el pasado 1 de agosto en el Estado Aldo Cantoni, tras su detención realizada esta semana. Finalmente, el imputado fue condenado a tres años de prisión en suspenso , y por este motivo, zafó de la cárcel. Además, deberá pagar una multa económica por portación de armas.

El hombre de 74 años reconoció ante la jueza Mabel Moya haber sido el autor del llamado al 911 que puso en riesgo el evento , y a través de su defensa decidió optar por el camino del juicio abreviado, evitando así un proceso judicial más extenso y una pena todavía más grave que lo llevara tras las rejas.

El sujeto que tuvo paso por la Marina dentro de las Fuerzas Armadas y que estaba cumpliendo con la prisión domiciliaria fue imputado y castigado por tres delitos: amenazas coactivas, intimidación pública en concurso ideal y tenencia ilegítima de arma de fuego, ya que en su vivienda, durante el allanamiento, encontraron un revólver calibre 22 y no contaba con los permisos debidos para su portación.

El hombre que hizo la amenaza de bomba para impedir el show de Lali, fue por el camino corto: aceptará juicio abreviado pic.twitter.com/ISwUUsf69a — Tiempo de San Juan (@tiempodesanjuan) August 8, 2025

Finalmente y tras el acuerdo de entre el fiscal Alejandro Mattar y la defensoría oficial, la magistrada dictó la prisión condicional por tres años contra Salem. Además, deberá abonar una multa de de $10.000 por la portación de armas, algo que está previsto por el Código Penal Argentino.

El allanamiento para atraparlo se realizó el pasado miércoles por la siesta, alrededor de las 14:30 horas. Cuando estaba acorralado, admitió haber hecho el llamado amenazador que desató el caos en el Cantoni y después confesó que rompió su celular, un Sony Ericsson, como así también destruyó el chip. Ese accionar fue una de las claves para sostener la fuerte acusación en su contra, dada sus intenciones de lograr la impunidad.

Pese a que el acuerdo fue homologado, la parte querellante, representada por la Fiscalía de Estado, se opuso ya que consideraba que la amenaza resultaba mucho más grave y, por tanto, caratuló el accionar delictivo de Salem como terrorismo de Estado. Si bien no existe una figura penal típica dentro del ordenamiento normativo, el delito encuentra relación en aquellos que afectan a la Administración Pública, a la integridad de las personas, la seguridad y el orden público. Es por eso que sostenían que lo sucedido se ajustaba más a ello.

Al salir de la audiencia y mientras se dirigía a las afueras de Tribunales, el hombre que había insultado a la prensa en el momento de su detención se mostró en contra del castigo, ya que aseguró que no mató ni le robó a nadie. Esas fueron sus únicas expresiones, para luego marcharse en libertad. Ahora bien, para gozar de ese estado no deberá cometer ningún delito, sino irá a parar al Servicio Penitenciario.