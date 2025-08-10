Cobra fuerza la hipótesis de que el joven hallado muerto en el Barrio La Estación se quitó la vida

Este domingo por la mañana, Emanuel Gustavo Muñoz, un joven de 25 años, fue encontrado sin vida en el interior de su vivienda ubicada en el Barrio La Estación, en Rawson. Inicialmente, los investigadores trabajaron bajo la hipótesis de un homicidio debido a la presencia de manchas de sangre y aparentes heridas de arma blanca en el cuerpo.

Sin embargo, tras una minuciosa revisión realizada por los médicos legistas, se confirmó que la sangre provenía de un corte autoinfligido en el brazo y que la causa probable de la muerte fue asfixia por un lazo que el joven tenía alrededor del cuello.

Según relató la madre de Emanuel a las autoridades, horas antes del hallazgo ella había solicitado la intervención policial debido a una crisis emocional que atravesaba su hijo. Luego de que este se calmara, se decidió que permaneciera descansando en su domicilio.

La Justicia continúa investigando para confirmar oficialmente las circunstancias de la muerte, aunque la hipótesis del suicidio toma cada vez más fuerza en el caso que conmociona a la comunidad del Barrio La Estación.