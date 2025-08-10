domingo 10 de agosto 2025

Rawson

Identificaron al joven hallado sin vida en el Barrio La Estación e investigan la causa de su muerte

El joven, de 25 años, fue hallado con una bufanda en el cuello y puñaladas en la espalda. La Justicia investiga si fue un homicidio o un hecho de otra naturaleza.

Por Redacción Tiempo de San Juan
WhatsApp Image 2025-08-10 at 9.56.39 AM

Este domingo por la mañana, la tranquilidad del Barrio La Estación, en Rawson, se vio alterada por el hallazgo de un joven muerto en una vivienda de la zona. Según confirmaron fuentes oficiales, la víctima fue identificada como Emanuel Gustavo Muñoz, de 25 años.

Muñoz tenía 25 años. 
De acuerdo con las primeras informaciones, Muñoz fue encontrado boca abajo, con una bufanda en el cuello y varias puñaladas en la espalda. Si bien trascendió que el joven atravesaba problemas de adicción, las circunstancias de su muerte aún no están claras.

Fuentes policiales indicaron que horas antes del hallazgo, la madre del joven habría solicitado la presencia de las autoridades por una crisis que estaba atravesando su hijo. Tras calmarse, se decidió que quedara descansando en su casa. Sin embargo, en la mañana del domingo fue hallado sin vida.

La Justicia investiga si se trató de un homicidio o de otro tipo de hecho, mientras personal policial y de criminalística trabaja para esclarecer lo ocurrido.

