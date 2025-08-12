A un profesor le robaron una costosa moto de la puerta de la escuela Normal Sarmiento

Un profesor de la escuela Normal Sarmiento fue víctima de un importante robo este lunes 11 de agosto en pleno centro de Capital . Según informó la policía, el hecho se registró sobre calle Laprida, entre Santiago del Estero y Alem.

En Chimbas Detuvieron a un hombre de 76 años por presentar documentos falsos en un control

Alivio Falsa alarma en Rawson: lo que encontraron no era una granada

La víctima fue identificada como Martín Sebastián Lillo, de 31 años. El docente declaró que alrededor de las 13:30 dejó estacionada su moto Honda 600cc, color azul, sobre la vereda pública, frente al establecimiento educativo donde trabaja. El rodado solo tenía colocada la traba de seguridad.

Lillo contó que a las 18:00 salió del edificio, observó que la moto estaba en el lugar y se fue a merendar. Más tarde, alrededor de las 21:20, regresó y notó que el vehículo ya no estaba.

Intervino el ayudante fiscal de turno quien dispuso las medidas de rigor. El caso quedó en manos del fiscal Miguel Gay de UFI Delitos contra la Propiedad,