Murió Pablo Lara, el parapentista sanjuanino que se accidentó en el dique de Ullum

Este lunes por la tarde se confirmó el fallecimiento de Pablo Ariel Lara , el parapentista sanjuanino que había sufrido un grave accidente mientras realizaba un vuelo en la zona del dique de Ullum el pasado sábado.

Lara permanecía internado en el Hospital Rawson desde el día del siniestro. El accidente ocurrió cerca de las 16 horas, cuando el deportista se precipitó desde una altura considerable tras perder el control de su parapente.

Según el relato de una compañera de equipo, ambos habían subido junto a otros integrantes del grupo hasta la zona de despegue, ubicada a unos 1.000 metros de altura, como lo hacen todos los sábados. Lara inició su vuelo y, tras unos 20 minutos en el aire, comenzó a desplazarse a una velocidad inusual. En cuestión de segundos, perdió estabilidad y cayó.

El parapentista formaba parte de la Asociación Argentina de Vuelo Libre y contaba con más de 30 años de experiencia en la disciplina. Era una figura conocida y respetada dentro del ambiente del vuelo libre en San Juan.

Embed - Vuela Alto Querido Pablo Lara Me quedé con las ganas de compartir un recital de Metallica con vos. Te fuiste en tu ley, ¡volando como a vos te gustaba! Siempre amantes de la Naturaleza y el deporte, de esos buenos tipos que pocas veces conocí... Me quedo con esa sonrisa que siempre tenías con todo el mundo. Descansa en paz.¡Fue un honor conocerte! | Ariel Videla