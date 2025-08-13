Quién es el contador sancionado por adulterar documentos en San Juan

El Consejo Profesional de Ciencias Económicas de San Juan suspendió la matrícula del contador Ariel Eduardo Lucatto por un año, luego de constatar que el profesional modificó un documento digital que ya había sido aprobado oficialmente por la institución. La sanción, dictada por el Tribunal de Ética, estará vigente hasta el 4 de agosto de 2026.

Sobre su trayectoria, Lucatto estudió en la Universidad Nacional de San Juan entre 2005 y 2012. En noviembre de 2013, compartió en su Facebook -que es público- los festejos por la obtención de su título.

image La foto publicada por Lucatto en 2013, celebrando la finalización de la carrera.

El profesional se desempeñó como auxiliar contable y en un reconocido grupo empresarial de la provincia, en base a los datos expuestos en su perfil de LinkedIn. Según el registro de Cuit Online, también ejerció profesionalmente ofreciendo servicios de asesoramiento, dirección y gestión empresarial.

Según informaron desde el organismo, la conducta de Lucatto se considera grave no solo por la alteración en sí, sino también por tratarse de una infracción reincidente. El profesional ya había sido sancionado anteriormente, y esta nueva falta motivó una respuesta más severa.

El presidente del Tribunal de Ética, Alejandro Pérez, detalló que todos los documentos legales emitidos por contadores deben pasar por un proceso de certificación electrónica, que valida la firma y garantiza que el contenido cumpla con estándares legales. En este caso, Lucatto imprimió el documento y realizó modificaciones posteriores, lo que constituye una violación ética grave. El Consejo aclaró que cualquier cambio tras la validación digital anula la legalidad del documento.

Tras cumplir la suspensión, Lucatto podrá retomar su actividad profesional. Pese a ello, el Consejo enfatizó que continuarán supervisando estrictamente el cumplimiento de las normas éticas para evitar futuras irregularidades.