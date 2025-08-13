miércoles 13 de agosto 2025

Quién es el contador sancionado por adulterar documentos en San Juan

Ariel Eduardo Lucatto fue suspendido por un año por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de San Juan tras comprobarse la alteración de un documento digital oficial. En la nota, su perfil.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image
Sobre su trayectoria, Lucatto estudió en la Universidad Nacional de San Juan entre 2005 y 2012. En noviembre de 2013, compartió en su Facebook -que es público- los festejos por la obtención de su título.

image
La foto publicada por Lucatto en 2013, celebrando la finalizaci&oacute;n de la carrera.

La foto publicada por Lucatto en 2013, celebrando la finalización de la carrera.

El profesional se desempeñó como auxiliar contable y en un reconocido grupo empresarial de la provincia, en base a los datos expuestos en su perfil de LinkedIn. Según el registro de Cuit Online, también ejerció profesionalmente ofreciendo servicios de asesoramiento, dirección y gestión empresarial.

Según informaron desde el organismo, la conducta de Lucatto se considera grave no solo por la alteración en sí, sino también por tratarse de una infracción reincidente. El profesional ya había sido sancionado anteriormente, y esta nueva falta motivó una respuesta más severa.

El presidente del Tribunal de Ética, Alejandro Pérez, detalló que todos los documentos legales emitidos por contadores deben pasar por un proceso de certificación electrónica, que valida la firma y garantiza que el contenido cumpla con estándares legales. En este caso, Lucatto imprimió el documento y realizó modificaciones posteriores, lo que constituye una violación ética grave. El Consejo aclaró que cualquier cambio tras la validación digital anula la legalidad del documento.

Tras cumplir la suspensión, Lucatto podrá retomar su actividad profesional. Pese a ello, el Consejo enfatizó que continuarán supervisando estrictamente el cumplimiento de las normas éticas para evitar futuras irregularidades.

