Un contador sanjuanino reincidente: un año sin ejercer por falsificar documento digital

El Consejo Profesional de Ciencias Económicas suspendio por un año a un contador que comete faltas reincidentes.

El Consejo Profesional de Ciencias Económicas de San Juan suspendió la matrícula de contador sanjuanino por el término de 360 días, tras comprobar que alteró un documento digital luego de su aprobación oficial por la institución. La sanción, dictada por el Tribunal de Ética, recae sobre Ariel Eduardo Lucatto (matrícula C-2767), y estará vigente hasta el 4 de agosto de 2026.

Según informaron desde el Consejo, el hecho reviste gravedad no solo por el contenido de la falta, sino también por tratarse de una conducta reincidente. Lucatto ya había sido sancionado anteriormente, y esta nueva infracción motivó una respuesta más severa por parte del organismo.

Los motivos

El presidente del Tribunal de Ética, Alejandro Pérez, explicó a diferentes medios locales que actualmente todos los documentos legales emitidos por profesionales deben pasar por un proceso de certificación electrónica a través del Consejo, el cual valida la firma y asegura que el contenido cumpla con estándares mínimos. Sin embargo, este sistema puede ser vulnerado si el documento es impreso y luego alterado, como sucedió en este caso.

Desde el momento en que se imprime el documento pierde su valor de legalización, explicaron desde la institución. El Consejo recordó que cualquier tipo de modificación posterior a la validación digital representa una falta ética grave, y advirtió que seguirán tomando medidas firmes para proteger la integridad de la documentación profesional.

Una vez cumplido el período de suspensión, Lucatto podrá volver a ejercer. Sin embargo, la institución dejó en claro que continuará vigilando de cerca el cumplimiento de las normas éticas para evitar nuevos casos.