miércoles 13 de agosto 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Medidas firmes

Un contador sanjuanino reincidente: un año sin ejercer por falsificar documento digital

El Consejo de Ciencias Económicas sancionó a un conocido contador por alterar un documento digital ya legalizado.

Por Redacción Tiempo de San Juan
El Consejo Profesional de Ciencias Económicas suspendio por un año a un contador que comete faltas reincidentes.&nbsp;

El Consejo Profesional de Ciencias Económicas suspendio por un año a un contador que comete faltas reincidentes. 

El Consejo Profesional de Ciencias Económicas de San Juan suspendió la matrícula de contador sanjuanino por el término de 360 días, tras comprobar que alteró un documento digital luego de su aprobación oficial por la institución. La sanción, dictada por el Tribunal de Ética, recae sobre Ariel Eduardo Lucatto (matrícula C-2767), y estará vigente hasta el 4 de agosto de 2026.

Lee además
Los contadores plantearon sus reparos a los anuncios sobre el uso de dólares no declarados. 
Repercusiones

En San Juan, contadores con dudas y reparos sobre el uso de dólares "bajo el colchón"
El Consejo Profesional de Ciencias Económicas suspendio por un año a un contador que comete faltas reincidentes. 
En San Juan

La Inteligencia Artificial llega a las Ciencias Económicas: jornadas para contadores y economistas

Según informaron desde el Consejo, el hecho reviste gravedad no solo por el contenido de la falta, sino también por tratarse de una conducta reincidente. Lucatto ya había sido sancionado anteriormente, y esta nueva infracción motivó una respuesta más severa por parte del organismo.

Los motivos

El presidente del Tribunal de Ética, Alejandro Pérez, explicó a diferentes medios locales que actualmente todos los documentos legales emitidos por profesionales deben pasar por un proceso de certificación electrónica a través del Consejo, el cual valida la firma y asegura que el contenido cumpla con estándares mínimos. Sin embargo, este sistema puede ser vulnerado si el documento es impreso y luego alterado, como sucedió en este caso.

Desde el momento en que se imprime el documento pierde su valor de legalización, explicaron desde la institución. El Consejo recordó que cualquier tipo de modificación posterior a la validación digital representa una falta ética grave, y advirtió que seguirán tomando medidas firmes para proteger la integridad de la documentación profesional.

Una vez cumplido el período de suspensión, Lucatto podrá volver a ejercer. Sin embargo, la institución dejó en claro que continuará vigilando de cerca el cumplimiento de las normas éticas para evitar nuevos casos.

Temas
Seguí leyendo

Con fondos propios, San Juan trabajará en 39.000 ha con plantaciones de vid para luchar contra una plaga

Comenzó el proceso para definir la tarifa de luz y las inversiones del próximo quinquenio en San Juan

AUH, SUAF y jubilados: cómo acceder a un crédito si cobrás por ANSES y cuánto podés pedir

La batalla de los comercios que venden heladeras y lavarropas en San Juan ante la invasión importadora

¿Plan Canje para autos?: cuál es la medida que estudia el Gobierno para impulsar las ventas de 0 km

Por primera vez, Hidráulica cortó el agua de riego a productores deudores en San Juan

Una por una, mirá las 16 movilidades que van a remate en San Juan

Consultoras privadas analizan si el salto del dólar impactó en la inflación de julio

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Con fondos provinciales, comienza la campaña para luchar contra la lobesia botrana o polilla de la vid.
Producción

Con fondos propios, San Juan trabajará en 39.000 ha con plantaciones de vid para luchar contra una plaga

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Emoción y lágrimas entre las familias que recibieron las llaves del barrio Los Molinos, construido en Capital por el IPV.
En Capital

El barrio más deseado del IPV ya es hogar de 260 familias: mirá cómo son sus departamentos

Alerta en San Juan por el arribo de viento Sur: cuándo llegaría
Pronóstico

Alerta en San Juan por el arribo de viento Sur: cuándo llegaría

Subastan 14 vehículos de una empresa que fue denunciada en San Juan por presuntas estafas
Caso Márquez y Asociados

Subastan 14 vehículos de una empresa que fue denunciada en San Juan por presuntas estafas

El tribunal que dictó el fallo histórico de expropiaciones cruzó y sancionó al defensor de Santiago Graffigna
Por sus declaraciones

El tribunal que dictó el fallo histórico de expropiaciones cruzó y sancionó al defensor de Santiago Graffigna

La canadiense Barrick construye actualmetne la plataforma de lixiviación Fase 8 en la mina Veladero. Empezó en el primer trimestre del año y se espera que finalice en el primer trimestre de 2026.
Movida de fichas

Tras vender en Chile, Barrick redobla su apuesta en San Juan y el país trasandino

Te Puede Interesar

El dique Punta Negra, uno de los favoritos de turistas y sanjuaninos.
Diputados

Por ley, en San Juan quieren garantizar el acceso libre de público a diques y ríos

Por Redacción Tiempo de San Juan
El terrible testimonio del empresario baleado en Rawson: No sentía mi cuerpo, solo la cabeza. Sentí que me iba
Fuertes declaraciones

El terrible testimonio del empresario baleado en Rawson: "No sentía mi cuerpo, solo la cabeza. Sentí que me iba"

Con fondos provinciales, comienza la campaña para luchar contra la lobesia botrana o polilla de la vid.
Producción

Con fondos propios, San Juan trabajará en 39.000 ha con plantaciones de vid para luchar contra una plaga

Julieta Prandi y su ex Claudio Contardi
Fallo judicial

Claudio Contardi, condenado a 19 años de prisión por abusar sexualmente de Julieta Prandi

El conductor que terminó con su auto adentro un canal en Rivadavia, perdió el control por esquivar una moto
La Bebida

El conductor que terminó con su auto adentro un canal en Rivadavia, perdió el control por esquivar una moto