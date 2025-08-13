miércoles 13 de agosto 2025

La Bebida

El conductor que terminó con su auto adentro un canal en Rivadavia, perdió el control por esquivar una moto

El siniestro fue este martes por calle Pellegrini, a la altura del Camping de UDAP. El supuesto motociclista se dio a la fuga del lugar.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Fuentes policiales informaron que el hecho ocurrió alrededor de las 15, cuando Exequiel Fabián Figueroa, de 27 años, circulaba por calle Pellegrini en dirección de Norte a Sur. Al llegar a la intersección con calle Yornet, una moto 110 cc -cuyo conductor aún no fue identificado- salió a toda velocidad desde esa arteria y giró hacia el Sur por Pellegrini, cruzándose en la trayectoria del automóvil.

Para evitar una colisión, Figueroa giró bruscamente hacia la banquina derecha, perdió el control del rodado y, tras un giro, el vehículo terminó volcado dentro de una acequia, quedando en posición invertida.

El conductor sufrió excoriaciones y raspones, pero no presentaba lesiones de gravedad, por lo que, tras ser evaluado por personal médico, no fue necesario su traslado al hospital. El test de alcoholemia practicado a Figueroa arrojó resultado negativo.

La Fiscalía, a cargo de Sebastián Gómez y el ayudante fiscal Adrián Elizondo ordenó medidas para dar con el paradero del motociclista que se dio a la fuga.

