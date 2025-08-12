El tremendo video de un vuelco en La Bebida, con un auto que terminó en el canal

Durante la tarde de este martes, un auto protagonizó un impactante accidente en La Bebida que quedó registrado en un video. El hecho ocurrió sobre calle Pellegrini, a solo dos cuadras de la comisaría 38° y a pocos metros del camping de UDAP.
Ocurrió durante la tarde de este martes. Un auto que circulaba por Pellegrini perdió el control, cruzó de carril y terminó volcando dentro de un canal cercano al camping de UDAP.
Según informó Armando "Cazanoticias" Garcés, un auto que circulaba de Sur a Norte perdió el control, se cruzó de carril y terminó cayendo dentro del canal que bordea la calle. Afortunadamente, el conductor pudo salir por sus propios medios sin lesiones graves.
Por el momento, no se registraron otros vehículos ni personas involucradas en el incidente. La zona se mantuvo con precaución mientras se realizaban las tareas de limpieza y ordenamiento.
Personal de la Comisaría 38° trabajó en el lugar. No fueron identificados los ocupantes del vehículo.