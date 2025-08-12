Durante la tarde de este martes, un auto protagonizó un impactante accidente en La Bebida que quedó registrado en un video . El hecho ocurrió sobre calle Pellegrini, a solo dos cuadras de la comisaría 38° y a pocos metros del camping de UDAP .

Gresca Video: en Albardón terminaron a las piñas, a pocos metros del Parque Latinoamericano

En Carpintería Video: chicas se agarraron de los pelos a la salida de una escuela en Pocito

Según informó Armando "Cazanoticias" Garcés, un auto que circulaba de Sur a Norte perdió el control, se cruzó de carril y terminó cayendo dentro del canal que bordea la calle. Afortunadamente, el conductor pudo salir por sus propios medios sin lesiones graves.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/tiempodesanjuan/status/1955334292915044863&partner=&hide_thread=false El tremendo video de un vuelco en La Bebida, con un auto que terminó en el canal



Video: Cazanoticias pic.twitter.com/E0fQU2EYUs — Tiempo de San Juan (@tiempodesanjuan) August 12, 2025

Por el momento, no se registraron otros vehículos ni personas involucradas en el incidente. La zona se mantuvo con precaución mientras se realizaban las tareas de limpieza y ordenamiento.

Personal de la Comisaría 38° trabajó en el lugar. No fueron identificados los ocupantes del vehículo.