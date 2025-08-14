jueves 14 de agosto 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
A tener en cuenta

¿Asoman lluvias en el horizonte de San Juan?: qué dice el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional

El SMN publica en su página oficial cómo estará el tiempo para los próximos días y al parecer las nubes y precipitaciones tendrían un día de mucho protagonismo

Por Mario Godoy
Aparentemente el lunes 18 de agosto la jornada estará repleta de lluvias aisladas en San Juan

Aparentemente el lunes 18 de agosto la jornada estará repleta de lluvias aisladas en San Juan

Después de varias semanas el Servicio Meteorológico Nacional ha vuelto a pronosticar lluvias para la Ciudad de San Juan y alrededores.

Lee además
de san juan al mundo: 30 bailarines persiguen el sueno de la copa mundial y organizan un zumbathon para recaudar fondos
Representantes locales

De San Juan al mundo: 30 bailarines persiguen el sueño de la copa mundial y organizan un zumbathon para recaudar fondos
El gobernador Marcelo Orrego distinguió a Julio Bocca y al director del Teatro Colón.
Distinción

Julio Bocca y el director del Teatro Colón fueron distinguidos por el Gobierno de San Juan

Según se puede comprobar en su página oficial, el SMN sostiene que durante la jornada del lunes 18 de agosto las precipitaciones podrían llegar a ser protagonista de manera aislada durante toda la jornada.

SMN

Si bien existe la probabilidad de lluvias, la que no sufriría mucha alteración es la temperatura máxima, la cual oscilaría entre los 16° y los 20° durante los próximos 7 días.

Temas
Seguí leyendo

Se viene el finde: mirá la agenda de actividades que se podrá disfrutar en San Juan

En las estaciones de servicio de San Juan también pega el boom de la venta de comida a la par de la nafta

San Juan será sede de un Torneo Abierto de Artes Marciales

Quién es el contador sancionado por adulterar documentos en San Juan

Confirmaron una nueva suba en los valores de las cuotas de colegios privados en San Juan

¿Para qué pidió el RIGI Veladero en San Juan?: el paso clave tras la decisión

A cuáles exportadores sanjuaninos les fue mejor y a cuáles peor en el primer semestre 2025

El viral filmado en plena noche en el lago del Parque de Mayo, que generó una ola de críticas

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Imagen archivo Tiempo de San Juan
Calingasta

Cuenta regresiva para la puesta en marcha en Radiotelescopio: en septiembre se montaría la antena

Por Celeste Roco Navea

Las Más Leídas

Quién es el contador sancionado por adulterar documentos en San Juan
Perfil

Quién es el contador sancionado por adulterar documentos en San Juan

Un mendocino engañó por TikTok a una sanjuanina discapacitada, la llevó a un hotel alojamiento y la violó
La Cámara Gesell, crucial

Un mendocino engañó por TikTok a una sanjuanina discapacitada, la llevó a un hotel alojamiento y la violó

Una venganza terminó con una mujer baleada en el Barrio Aramburu: qué pasó
Rivadavia

Una venganza terminó con una mujer baleada en el Barrio Aramburu: qué pasó

Video: se pelearon por un novio en un colectivo de la Red Tulum y se hicieron virales
En las redes

Video: se pelearon por un novio en un colectivo de la Red Tulum y se hicieron virales

Por injuriar a un periodista, el abogado Alday deberá pagar una suma millonaria que irá a ayuda social
Sentencia civil

Por injuriar a un periodista, el abogado Alday deberá pagar una suma millonaria que irá a ayuda social

Te Puede Interesar

OSSE cambia su manera de trabajar para mejorar las respuestas ante las urgencias y reclamos.
Servicio

De qué se trata la reestructuración de OSSE que busca responder a urgencias y reclamos con mayor rapidez

Por Redacción Tiempo de San Juan
Por injuriar a un periodista, el abogado Alday deberá pagar una suma millonaria que irá a ayuda social
Sentencia civil

Por injuriar a un periodista, el abogado Alday deberá pagar una suma millonaria que irá a ayuda social

Un mendocino engañó por TikTok a una sanjuanina discapacitada, la llevó a un hotel alojamiento y la violó
La Cámara Gesell, crucial

Un mendocino engañó por TikTok a una sanjuanina discapacitada, la llevó a un hotel alojamiento y la violó

Cayó el Kity por un violento robo con arma blanca en Caucete

Cayó el "Kity" por un violento robo con arma blanca en Caucete

Imagen archivo Tiempo de San Juan
Calingasta

Cuenta regresiva para la puesta en marcha en Radiotelescopio: en septiembre se montaría la antena