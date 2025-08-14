¿Asoman lluvias en el horizonte de San Juan?: qué dice el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional

Después de varias semanas el Servicio Meteorológico Nacional ha vuelto a pronosticar lluvias para la Ciudad de San Juan y alrededores.
El SMN publica en su página oficial cómo estará el tiempo para los próximos días y al parecer las nubes y precipitaciones tendrían un día de mucho protagonismo
Según se puede comprobar en su página oficial, el SMN sostiene que durante la jornada del lunes 18 de agosto las precipitaciones podrían llegar a ser protagonista de manera aislada durante toda la jornada.
Si bien existe la probabilidad de lluvias, la que no sufriría mucha alteración es la temperatura máxima, la cual oscilaría entre los 16° y los 20° durante los próximos 7 días.