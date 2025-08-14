¿Asoman lluvias en el horizonte de San Juan?: qué dice el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional

Aparentemente el lunes 18 de agosto la jornada estará repleta de lluvias aisladas en San Juan

Después de varias semanas el Servicio Meteorológico Nacional ha vuelto a pronosticar lluvias para la Ciudad de San Juan y alrededores.

Según se puede comprobar en su página oficial, el SMN sostiene que durante la jornada del lunes 18 de agosto las precipitaciones podrían llegar a ser protagonista de manera aislada durante toda la jornada.

SMN Si bien existe la probabilidad de lluvias, la que no sufriría mucha alteración es la temperatura máxima, la cual oscilaría entre los 16° y los 20° durante los próximos 7 días.

