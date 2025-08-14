Aseguran que aumentaron los tratamientos dentales en San Juan: los tres motivos detrás del incremento

Con gran parte de los insumos dolarizados, las variaciones de la moneda estadounidense hacia el alza impactaban de lleno en los consultorios de los odontólogos de San Juan, elevando los costos de varios tratamientos que en algunos casos alcanzaron valores millonarios. La estabilidad del dólar cómo de la inflación desde el año pasado está revirtiendo la situación en el sector, donde han detectado un incremento en la cantidad de tratamientos a realizar.

Así lo aseguró Maximiliano Vilanova, presidente del Círculo Odontológico de San Juan, destacando que hay varios factores que incidieron en el incremento de tratamientos, basados en el aspecto económico. Si bien la profesión aún se encuentra en el camino de recuperación de pacientes, los sanjuaninos siguen apostando a fortalecer la salud dental, cuando años atrás este aspecto había quedado relegado.

Los tres motivos que incidieron en el aumento de tratamientos

Regreso de pacientes con obra social que habían migrado a la parte pública

Una problemática que se viene detectando desde hace un tiempo es el incremento de pacientes que cuentan con cobertura de obra social y acceden a los servicios que ofrece la salud pública para atenderse. Esto se debe a que los atrasos de aranceles que manejan las obras sociales llevan a que los pacientes deban pagar el diferencial y muchas veces eso representa un impedimento.

Conforme a lo que explicó el profesional, si bien es leve, se percibe el regreso de pacientes a los consultorios de los odontólogos. “Disminuyó el porcentaje de pacientes que están en la parte pública y regresan al sector privado”, explica.

Turnos alejados en la parte pública y la necesidad de resolver un problema en el corto plazo

En hospitales, centros de salud e incluso el mismo Instituto Odontológico, la cantidad de turnos es limita tanto para consulta general como para tratamientos. Esto lleva a que, por ejemplo, si un sanjuanino tiene un inconveniente en particular, quizás deba esperar bastante tiempo antes de ser visto por un profesional.

Ante este fenómeno, hay problemas dentales que presentan cierta urgencia, como tratamientos de conductos, extracción de muelas retenidas o similares que llevan a los sanjuaninos a desistir de la atención pública para dirigirse al sector privado.

“Generalmente los tratamientos de complejidad la gente necesita resolverlo rápido. En esos tratamientos notamos que hay pacientes que se inclinan por la atención privada”, remarcó Vilanova.

Estabilidad de precios que permite acceder a tratamientos que habían elevado sus costos

Hace algunos años atrás, con la suba del dólar y la elevada inflación, varios tratamientos elevaron sus costos e incluso hubo una instancia en la que se fijaron sus valores en dólares. Ante la inseguridad económica que reina en aquel entonces, varios sanjuaninos decidían desistir de realizarse algunas prácticas.

Con la estabilidad económica sostenida que se viene registrando desde hace un año aproximadamente, los sanjuaninos apuestan por la salud dental, volcándose nuevamente a los consultorios.

“En lo que va del año la inflación está controlada, y eso ha hecho que muchos precios se mantengan. Antes lo que se veía caro hoy es accesible y se retoman tratamientos o se hacen trabajos pendientes. Por ahora estamos con precios estables. La variación del dólar no afectó a los materiales”, indicó el profesional.

La expectativa del sector está puesta ahora en lograr una actualización de la cobertura que brindan las obras sociales, para acercarse a los valores reales que implica cada proceso dentro del consultorio. De lograrlo, esto se podría traducir en más pacientes regresando a la parte privada.