Penco, con los cortos puestos y al ritmo de los pibes de Minero: "Que la última motoneta sea en San Juan"

Sebastián Penco ya está en modo “fútbol sanjuanino”. Este miércoles tuvo su primera práctica con Atlético Minero , que compite en el Torneo Local bajo las órdenes del DT Kily Arrieta . Si todo sale bien con la habilitación, su debut sería este sábado a frente a Carpintería, en cancha de Juventud Unida. Y sí, la “Motoneta” está lista para hacer goles otra vez.

“Siempre bromeaba con mis compañeros de San Martín que, antes de irme, iba a jugar aunque sea un partido en el fútbol local. No cerré mi carrera y, si un equipo de San Juan me llamaba, lo iba a escuchar. Apareció Minero y dije: ‘Es ahora’. También lo hago por salud mental, para no estar todo el día en casa. Quiero disfrutarlo y divertirme, pero con la seriedad que se merece”, contó.

El último partido oficial de Penco fue en abril de 2023, y pese a la inactividad asegura que está listo para ponerse a tono. “Competir con chicos te exige, pero me he cuidado siempre. En tres o cuatro días me pongo bien”, expresó el delantero a sus 41 años.

La decisión de volver a las canchas no fue sólo futbolera e implicó toda una organización, sobre todo por su familia y la logística que implica con dos chicos a cargo. “Lo único que puse en la balanza fue la rutina: buscar a las nenas, entrenar en Santa Lucía que me queda lejos… pero nos ordenamos y acá estamos. Vamos a sacarnos la espina y volver a las canchas. Hacer deporte es salud”, apuntó.

Sobre el desafío de jugar en canchas duras del fútbol local, fue sincero: “La verdad, algunos terrenos están malos, hay que resaltarlo. Pero la idea es jugar al fútbol, aportar un granito de arena, usar la experiencia y no tanta presión. Así uno juega más suelto y puede rendir más. Si me toca pasarlo mal, me voy a mi casa y le pongo un cierre a la carrera”.

En el medio, queda el sabor agridulce de no haberse despedido de San Martín como él soñaba. El vínculo con el Verdinegro -club con el que logró el ascenso a Primera en 2011 y donde disputó casi 150 partidos y marcó 48 goles- sigue siendo fuerte, aunque su salida no fue la que hubiese querido. “Me dijeron que no vaya más porque el técnico no me iba a tener en cuenta. Me hubiese gustado despedirme distinto. Intenté trabajar como director deportivo y no me dieron respuesta. Me quedo con el cariño de los hinchas, que saben que dejé mi huella”, expresó.

En su hoja de ruta están marcados sólo cuatro meses más en la provincia, ya que en 2026 se radicará en Viña del Mar, Chile, junto a su esposa y sus dos hijas. “Capaz que juego un partido y no quiero jugar más, capaz que juego todo el torneo. Lo voy a ir sintiendo ”, aseguró contundente.

Mientras tanto, el futbolista que pasó por Racing, San Martín, Independiente, Everton, Once Caldas, Aldosivi, Atlético San Luis, Sport Boys y muchos más equipos, ya se imagina su festejo de gol en el torneo local: “Siempre la motoneta, vamos a tratar de seguir festejando así. Que el último sea en San Juan”.