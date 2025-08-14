Un mendocino engañó por TikTok a una sanjuanina discapacitada, la llevó a un hotel alojamiento y la violó

Mario Paco Ibarra, un sujeto de nacionalidad boliviana oriundo de Mendoza, este miércoles quedó preso. La jueza de garantías Carolina Parra le dictó la prisión preventiva, ya que empezará a ser investigado por el delito de abuso sexual con acceso carnal en perjuicio de una sanjuanina de 22 años, que tiene retraso madurativo leve.

Según la acusación, él conoció a la muchacha a través de TikTok y se vino a la provincia. Estuvieron en la casa de la chica, la familia le abrió las puertas para que se quedara a dormir. Al otro día los dos se fueron al parque. Ibarra después la llevó a un hotel alojamiento y la violó. La Cámara Gesell (entrevista videograbada) fue crucial en la causa, porque empezó a investigarse como un abuso sexual simple, pero la joven al ser entrevistada el hecho fue aun más grave. "La chica en Cámara Gesell repitió como 20 veces que la dejara ir y que no quería tener relaciones", expresó la ayudante fiscal de UFI ANIVI, Gabriela Natalia Villavicencio, cuando contaba lo sucedido.

WhatsApp Image 2025-08-14 at 07.28.44 (6) Natalia Villavicencio, ayudante fiscal de UFI ANIVI

Ibarra, oriundo de Luján de Cuyó, empezó a ser investigado hace varios meses. La denuncia se radicó a fines de abril de este año. El caso pasó a una etapa previa a la investigación y a principios de julio se realizó la Cámara Gesell. Con la nueva información, la fiscalía le solicitó a la jueza la inmediata detención Ibarra. Se envió el exhorto a Mendoza y se realizó la medida el pasado 11 de agosto.

Según la denuncia radicada, el hombre de nacionalidad boliviana y la joven se empezaron a contactar por TikTok, con mensajes, llamadas, entre otras cosas. El 5 de abril, Ibarra vino a San Juan y conoció a la familia de su “novia”. El hecho ocurrió al otro día, cuando Ibarra la llevó engañada a un hotel alojamiento y ahí la ultrajó sexualmente. “Ella lloraba porque quería irse y este (por Ibarra) le dijo que se callara y que no dijera nada de lo que pasó”, expresó la representante del MPF cuando le daba a conocer el hecho a la jueza.

WhatsApp Image 2025-08-14 at 07.28.44 (5) Defensoras oficiales, al mando de Sandra Leveque.

La representante de fiscalía solicitó la prisión preventiva por 6 meses y 1 año de investigación penal preparatoria. La defensa, a cargo de la defensora oficial Sandra Leveque, se opuso a esta medida y solicitó que quedara libre con medidas de coerción mas leves y que el plazo de IPP sea menor.

Finalmente, la magistrada le dictó la preventiva por 4 meses y la deberá cumplir en el Servicio Penitenciario Provincial. El plazo de IPP será de 8 meses.

WhatsApp Image 2025-08-14 at 07.28.44 (4) Jueza de Garantías Carolina Parra.

El mendocino habló y dijo: “No sabía que tenía retraso madurativo”

Mario Paco Ibarra decidió declarar ante la jueza y dijo “Yo la respeté. Fue normal y así tuvimos relaciones. Yo no abusé de ella”, comenzó diciendo.

Luego dijo que no se había dado cuenta que la joven tenía retraso madurativo y manifestó: “Si lo hubiera sabido, no habría tenido relaciones”.

Y finalmente, Ibarra manifestó: “Me dijo que tuvo relaciones con un compañero de la escuela. Ella me llevó al hotel alojamiento”.

