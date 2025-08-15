Fijan embargos multimillonarios para el jefe de los textiles y los empresarios acusados de estafa

Luego de haber sido acusados por estafas reiteradas y de quedar detenidos con prisión preventiva, el jefe sindical de los textiles y dos empresarios sanjuaninos de la construcción fueron embargados por cifras multimillonarias, con el objetivo de preservar la investigación judicial que se lleva adelante y de establecer, en líneas generales, cuál fue el perjuicio económico que habrían causado.

En Tribunales Video: sanjuanino se enteró en una audiencia que iba a ir preso, se enojó y destrozó una pared a patadas

Se trata del gremialista Hipólito Roberto Vega, de Francisco Fernández Muñoz y de Miguel Aciar , quienes afrontan 70 denuncias en su contra y, por tanto, la jueza de Garantías que interviene en el proceso les fijó un embargo de sus patrimonios que supera los $1.000 millones. Al sindicalista le trabó un embargo de $470 millones, al igual que a Fernández, mientras que al otro constructor, a Aciar, le fijó $90 millones.

Según explicaron fuentes allegadas, los montos son estimativos, ya que todavía quedan denuncias por radicar. Es por ello que se especula con que la suma del daño económico que los imputados habrían propiciado en las familias denunciantes ascendería aún más.

Si bien la jueza Celia Maldonado ya había ordenado la medida de retención y bloqueo de bienes, el oficio a los bancos de los imputados fue respondido con un pedido para que se establezcan los montos estimativos. Por esa razón, se llevó adelante una nueva audiencia para cumplir con la formalidad requerida por las entidades bancarias.

En ese sentido y dado la gravedad de la acusación, como así también la cantidad de presuntas víctimas, los tres sospechosos permanecen detenidos. Por la complejidad de la investigación, hace tres semanas atrás, la magistrado había prorrogado por 30 días más la prisión preventiva para los acusados. Es que el Ministerio Público amplió el objeto de la imputación e incorporó nuevos damnificados en el expediente.

La causa contra los imputados, que se engrosó con más denuncias, refiere a la supuesta venta de lotes de dos barrios que nunca se construyeron. A las 13 y 9 denuncias iniciales, primero, se sumaron 46 nuevas denuncias, de las cuales 23 corresponden al barrio Los Nogales VII y 23 al barrio Textil II. Ahora y tras la audiencia de este viernes, otras 10 acusaciones pasaron a formar parte de las sospechas.

El fiscal de la UFI de Estafas y Delitos Informáticos, Duilio Ejarque, fue quien amplió la acusación contra el secretario general de la Unión Obrera Textil (Vega), el dueño de la empresa constructora Afcom SRL (Fernández) y el propietario de la constructora DGA Ingeniera y Servicios S.R.L (Aciar), los que permanecerán privados de la libertad por un mes más.

La acusación del MPF es que los detenidos se comprometieron a realizar los proyectos de barrios y nunca hicieron nada, por lo que recibieron dinero por terrenos que ni siquiera tenían en su poder. Además, omitieron información a los adjudicatarios y no cumplieron los objetivos que estaban en los contratos pertinentes. Para la parte acusadora, ninguno de los dos proyectos tenía el “ok” para realizarse. Sin embargo, los imputados vendieron terrenos fuera de regla.

En la audiencia de formalización, Vega y Fernández no dudaron en señalar a Aciar por los perjuicios causados. Ambos hablaron y fueron claros en decir que actuaron en regla y "para el bien de la gente" y los afiliados -en el caso del sindicalista Vega-.