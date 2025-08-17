domingo 17 de agosto 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Video

Otra vez incidentes en el fútbol sanjuanino, con la cancha de Peñarol como escenario

Hinchas del 'Bohemio' protagonizaron enfrentamientos con la Policía luego de la derrota 3-2 en Chimbas. Los incidentes quedaron registrados.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Captura: Línea de 4.

Captura: Línea de 4.

Nuevos incidentes en el fútbol de San Juan. Este sábado, la violencia se hizo presente en la cancha de Peñarol, tras la derrota del conjunto de Chimbas contra Unión de Villa Krause por 3-2 que terminó con enfrentamientos entre simpatizantes del 'Bohemio' y la Policía. Todo quedó captado en videos.

Lee además
dos anos al tecnico, un ano sin jugar para ocho jugadores y multa economica: las graves sanciones para marquesado
Tras la agresión al arquero

Dos años al técnico, un año sin jugar para ocho jugadores y multa económica: las graves sanciones para Marquesado
video: el simbolo de la alegria de grandes y chicos en el parque de mayo video
Rinconcitos Sanjuaninos

Video: el símbolo de la alegría de grandes y chicos en el Parque de Mayo

Los registros fueron difundidos por el portal Línea de 4. En uno de los videos se observa a un grupo de diez personas aproximadamente, quienes son hinchas de Peñarol, enfrentándose con efectivos policiales.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/tiempodesanjuan/status/1957066291409199522&partner=&hide_thread=false

Posteriormente, el caos continúo detrás de las tribunas. Allí se ve un importante grupo de personas peleando, con agresiones físicas, gritos y la intervención policial presentes.

En lo deportivo, Unión de Villa Krause venció a Peñarol por 3 a 2. Los goles del equipo visitante fueron convertidos por Agustín Ochoa, en dos ocasiones, y Ramiro Sisterna. Para Peñarol descontó Enzo Arce con dos tantos.

Temas
Seguí leyendo

Video: el tierno gesto de una niña cuidando a su hermano con autismo en el Hospital Rawson

Video: se pelearon por un novio en un colectivo de la Red Tulum y se hicieron virales

¿Apareció un fantasma en Chimbas? El video que muestra la sorpresiva desaparición de un hombre

El viral filmado en plena noche en el lago del Parque de Mayo, que generó una ola de críticas

El tremendo video de un vuelco en La Bebida, con un auto que terminó en el canal

Video: chicas se agarraron de los pelos a la salida de una escuela en Pocito

Video: en Albardón terminaron a las piñas, a pocos metros del Parque Latinoamericano

Video: un joven huaqueño le recitó a Orrego y encantó a todos con su talento

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
video: el simbolo de la alegria de grandes y chicos en el parque de mayo video
Rinconcitos Sanjuaninos

Video: el símbolo de la alegría de grandes y chicos en el Parque de Mayo

Por David Cortez Vega

Las Más Leídas

Beba fallecida en Santa Lucía: que pasó minutos antes de la tragedia
Triste noticia

Beba fallecida en Santa Lucía: que pasó minutos antes de la tragedia

Terrible tragedia en Santa Lucía: murió una beba de 1 año tras caer a un canal
UFI Delitos Especiales

Terrible tragedia en Santa Lucía: murió una beba de 1 año tras caer a un canal

En Rivadavia: acusan de robarle los datos de la tarjeta a un amigo para comprarse una bici
Que un amigo es una luz...

En Rivadavia: acusan de robarle los datos de la tarjeta a un amigo para comprarse una bici

Detienen a un sujeto por vender milanesas hechas con papel higiénico
Qué chanta

Detienen a un sujeto por vender milanesas hechas con papel higiénico

Agustín Homedes, uno de los encargados de la expedición. Fotos: Leandro Porcel. video
Video

Conocé por dentro la nave espacial que aterrizó en el corazón de Rawson

Te Puede Interesar

Casi oficial: Fabián Martín y Laura Palma encabezan la lista del orreguismo
Definición

Casi oficial: Fabián Martín y Laura Palma encabezan la lista del orreguismo

Por Redacción Tiempo de San Juan
Cómo es vivir al lado de un cementerio: convivir con el dolor ajeno, olores y tumbas como paisaje video
Convivencias forzadas

Cómo es vivir al lado de un cementerio: convivir con el dolor ajeno, olores y tumbas como paisaje

Cristian Andino, candidato: encabezará la lista del peronismo para las legislativas y resta conocer qué hara Gioja
Elecciones 2025

Cristian Andino, candidato: encabezará la lista del peronismo para las legislativas y resta conocer qué hara Gioja

Víctor Emanuel Villarreal, alias “Bicho”.
Impactante

Cumpleaños violento en Rivadavia: uno de los "Bicho" Villareal sufrió una paliza después de darle un sillazo a un menor

Los niños y niñas de San Juan dicen lo que piensan: jugamos con refranes video
Tiempo Pregunta

Los niños y niñas de San Juan dicen lo que piensan: jugamos con refranes