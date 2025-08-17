Otra vez incidentes en el fútbol sanjuanino, con la cancha de Peñarol como escenario

Nuevos incidentes en el fútbol de San Juan . Este sábado, la violencia se hizo presente en la cancha de Peñarol , tras la derrota del conjunto de Chimbas contra Unión de Villa Krause por 3-2 que terminó con enfrentamientos entre simpatizantes del 'Bohemio' y la Policía . Todo quedó captado en videos .

Los registros fueron difundidos por el portal Línea de 4. En uno de los videos se observa a un grupo de diez personas aproximadamente, quienes son hinchas de Peñarol, enfrentándose con efectivos policiales.

Posteriormente, el caos continúo detrás de las tribunas. Allí se ve un importante grupo de personas peleando, con agresiones físicas, gritos y la intervención policial presentes.

En lo deportivo, Unión de Villa Krause venció a Peñarol por 3 a 2. Los goles del equipo visitante fueron convertidos por Agustín Ochoa, en dos ocasiones, y Ramiro Sisterna. Para Peñarol descontó Enzo Arce con dos tantos.