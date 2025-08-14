Dos años al técnico, un año sin jugar para ocho jugadores y multa económica: las graves sanciones para Marquesado

Esteban Balmaceda , técnico del Club Marquesado, fue sancionado con dos (2) años de suspensión , en base a los artículos 260 y 200 incisos 1, 2, 3 y 11, y artículo 287 inciso 5° del R.T.P.

Ocho jugadores del plantel fueron suspendidos por un (1) año. Se trata de: Castro León, Agüero Pablo, Poblete Ramón, Rubio David, Tapia Joel, Molina Matías, Molina Ulises y Axel Aballay,

Todos ellos fueron sancionados bajo los mismos artículos del R.T.P. (200 inc. 1, 2, 3 y 11, y 287 inc. 5°)