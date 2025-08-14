jueves 14 de agosto 2025

Tras la agresión al arquero

Dos años al técnico, un año sin jugar para ocho jugadores y multa económica: las graves sanciones para Marquesado

El Tribunal de Penas actuó de oficio y sancionó duramente a la Cuarta División del Far West, tras los incidentes que se produjeron durante el partido frente a Peñarol. El castigo llegó también al arquero que se enfrentó a 10 jugadores.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

El partido entre Marquesado y Peñarol trajo consecuencias graves para el plantel de Cuarta División del Far West. Es que durante el encuentro hubo serios incidentes, lo que obligó a la intervención del Tribunal de Disciplina para poner orden y sancionar a los involucrados. Este jueves se conoció el fallo: dos años al técnico, un año sin jugar para ocho jugadores y multa económica, las graves sanciones para el Tricolor. El arquero que se enfrentó a diez jugadores, también fue castigado.

Un partido entre juveniles terminó en una tarde de violencia extrema que dejó heridos, vidrios rotos y un escándalo que sacudió a la Liga Sanjuanina. El sábado 2 de agosto, durante el encuentro que protagonizaba el Bohemio y el Far West por Cuarta División, se desató una batalla campal entre jugadores que obligó a suspender momentáneamente el juego y provocó la intervención de la Policía. Después de 10 días, el Tribunal de Penas actuó y resolvió los castigos.

Sanciones a Club Marquesado.

  • Esteban Balmaceda, técnico del Club Marquesado, fue sancionado con dos (2) años de suspensión, en base a los artículos 260 y 200 incisos 1, 2, 3 y 11, y artículo 287 inciso 5° del R.T.P.

  • Ocho jugadores del plantel fueron suspendidos por un (1) año. Se trata de: Castro León, Agüero Pablo, Poblete Ramón, Rubio David, Tapia Joel, Molina Matías, Molina Ulises y Axel Aballay,

    Todos ellos fueron sancionados bajo los mismos artículos del R.T.P. (200 inc. 1, 2, 3 y 11, y 287 inc. 5°)

  • Además, otros tres jugadores recibieron treinta (30) partidos de suspensión: Uriel Tobal, Alejo Castro y Ríos Gustavo.

  • Como entidad, el Club Marquesado también fue sancionado con una multa de 150 V.E. por tres fechas, en virtud de los artículos 80 y 83 del R.T.P.

Sanciones a jugadores de Peñarol:

El Bohemio también fue alcanzado por el fallo, aunque con sanciones menores:

  • Mariano Pellice fue suspendido por dos (2) partidos.

  • Otros cuatro jugadores recibieron tres (3) partidos de suspensión: Salas Marcos, Aguero NIcolás, Flores Felipe y Sánchez Leonel.

