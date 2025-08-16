El sanjuanino Nicolás Tivani logró su segunda victoria de etapa en la 'Volta a Portugal'

El ciclista sanjuanino Nicolás Tivani (Aviludo-Louletano-Loulé) conquistó este sábado su segunda victoria de etapa en la 86ª edición de la Volta a Portugal, tras imponerse en solitario en la exigente ascensión final al Alto de Montejunto, en una jornada marcada por el espectáculo ofensivo del español Pau Martí (Israel-Premier Tech Academy), segundo en la meta y gran protagonista del día. El ruso Artem Nych (Anicolor-Tien21) conservó el maillot amarillo antes de la decisiva contrarreloj de Lisboa.

La novena etapa de la ronda lusa, de 174,4 kilómetros entre Alcobaça y el Montejunto, ofreció un desarrollo vibrante desde el banderazo inicial. Varios intentos de escapada se consolidaron hasta formar un grupo cabecero de seis corredores con nombres destacados como Francisco Campos (AP Hotels & Resorts-Tavira) y Rubén Fernández (Anicolor-Tien21).

A 40 kilómetros de la meta, los fugados rodaban con más de seis minutos de ventaja respecto al pelotón, controlado por el equipo del líder Nych. El ritmo se intensificó en el tramo final y, ya en las primeras rampas de Montejunto, se produjo un nuevo movimiento ofensivo con Nicolás Tivani, el español Pau Martí y el también argentino Tomás Contte como protagonistas.

A tres kilómetros de la cima, Tivani y Martí se marcharon en solitario, dejando atrás a Contte. El entendimiento entre ambos fue sólido hasta el último kilómetro, cuando Martí sufrió un inoportuno problema mecánico que le impidió disputar la victoria. Tivani no perdonó y cruzó la línea de meta en primera posición con un tiempo de 3h59:30, logrando así su quinta victoria como profesional y consolidando su estatus como uno de los ciclistas más combativos de esta edición.

Artem Nych, líder sólido antes de la crono final

Aunque cedió tiempo en meta, Artem Nych defendió con solvencia el liderato y mantiene la 'camisola amarela' con 39 segundos de ventaja sobre su compañero Alexis Guérin. El colombiano Jesús David Peña, tercero, está a 1:17 del liderato y se jugará sus opciones este domingo en la contrarreloj final. Entre los españoles, el mejor en la general sigue siendo Pau Martí, aunque fuera del top-10 tras haber cedido tiempo en la etapa reina. En la etapa de hoy, tres españoles lograron clasificarse entre los diez primeros: el propio Martí (2º), David Domínguez (6º) y Jesús del Pino (9º), todos del Aviludo-Louletano, en una gran jornada para el conjunto luso-español.

Última etapa: contrarreloj en Lisboa

La Volta a Portugal se decidirá este domingo con una contrarreloj individual de 16,7 kilómetros en las calles de Lisboa. Con apenas 49 metros de desnivel y un perfil prácticamente llano, será una crono para especialistas donde Artem Nych buscará cerrar su segundo triunfo consecutivo en la ronda lusa.

FUENTE: EsCiclismo.com