sábado 16 de agosto 2025

Alex Sergi

Un jurado de La Voz Argentina se separó tras 10 años en pareja

La noticia se dio a conocer de manera sorpresiva en las últimas horas y dejó atónitos a los fanáticos.

Por Gabriel Agüero
image

En las últimas se dio a conocer que un jurado, que está actualmente en La Voz Argentina, dejó de estar en pareja. El amor se terminó tras estar 10 años. La noticia causó mucha conmoción en sus fanáticos.

Qué jurado de La Voz Argentina terminó con su pareja

Se trata de Alex Sergi, el talentoso cantante de Miranda! y jurado de La Voz. Se separó de su pareja, Cintia Bustamante, tras 10 años de amor.

image

Según revelaron en LAM, Sergi y Cintia, la DJ cordobesa con la que había iniciado un vínculo muy querido entre amigos, decidieron terminar su relación tras un tiempo juntos: “Es un romance que siempre tuvo bajo perfil, muy querido por quienes los conocen. Él incluso le escribió canciones a ella”, detallaron desde el ciclo de América, destacando que la pareja había logrado mantener su vínculo alejado del escándalo.

Cintia es una DJ conocida artísticamente como La Cintia. Se conocieron cuando ella se acercó a él después de un recital de Miranda! en Córdoba, según Paparazzi.

Ella es originaria de un pueblo de Córdoba y ha trabajado en bandas de cumbia y en la escena del tech house, según La Voz del Interior. Por su parte, Sergi había mencionado que habían consolidado una familia junto a su gato.

