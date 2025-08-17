domingo 17 de agosto 2025

Escándalo en el Día del Niño en Rawson: robaron juguetes y un hombre se llevó el parlante del Yeyo

La que debía ser una jornada de alegría y celebración para los chicos, terminó en un verdadero escándalo. Vecinos irrumpieron en el playón y se llevaron todos los juguetes. Además, un hombre robó un parlante, huyó con dos niños y fue detenido en la Villa Hipódromo.

Lo que debía ser una celebración alegre para los más chicos terminó en un bochorno total. Un evento por el Día del Niño realizado en el playón municipal de Rawson, se descontroló cuando un grupo de personas irrumpió en el lugar y saqueó todos los juguetes que estaban destinados a los niños y niñas del departamento.

Pero eso no fue todo. En medio del caos, un hombre subió al escenario y, ante la mirada atónita de todos, se robó uno de los parlantes utilizados en el evento. Según testigos, el equipo pertenecía al cantante "El Yeyo", quien estaba participando de la jornada y había terminado de cantar.

El ladrón, que fue identificado como un vecino del barrio La Estación y que recientemente habría salido del Penal de Chimbas, escapó del lugar acompañado por dos menores y se metió en el interior de la Villa Hipódromo. Gracias al rápido accionar policial, fue interceptado y detenido dentro del asentamiento.

Durante la aprehensión, el sujeto gritaba desesperado: "¡Yeyo, Yeyo, ayúdame!", en un momento que quedó registrado en videos difundidos en redes sociales y que rápidamente se viralizó.

El episodio generó indignación y preocupación entre los vecinos y organizadores del evento, que remarcaron el esfuerzo puesto en llevar adelante una jornada para los más chicos y lamentaron que todo haya terminado de esa manera.

