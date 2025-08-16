Regreso soñado de Mauro Icardi en el fútbol turco: usó la cinta de capitán con el nombre de sus hijas y el de la China Suárez

Mauro Icardi tuvo un regreso soñado este fin de semana con su equipo, el Galatasaray de Turquía. Su equipo ganó y él fue uno de los goleadores. Tras el match, el argentino habló en conferencia y se refirió a sus tres amores, sus dos hijas y la China Suarez. Además, mostró la cinta de capitán que llevaba, donde se ven los nombres de las tres.

Desde el campo de juego, Icardi mostró la cinta de capitán personalizada , donde se leían los nombres de sus hijas, Francesca e Isabella , y también el de la China Suárez.

En declaraciones posteriores, el delantero explicó:

“Tengo el nombre de mis hijas y de mi pareja, que es la que me acompañó todo este tiempo. Desde el día de la operación hasta hoy, fue la que estuvo a mi lado y me ayudó en cada momento difícil”.

image

Icardi también destacó que la cinta fue pensada para una ocasión especial:

“Obviamente a mis hijas porque son mis hijas, y por el amor que les tengo. Este era un día especial e hicimos esta cinta especial para ellas”.

Con este regreso soñado, Mauro Icardi no solo volvió a competir después de casi nueve meses, sino que lo hizo reafirmando su vínculo con la China Suárez y dedicando su gol a las personas más importantes de su vida.