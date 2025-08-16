Regreso soñado de Mauro Icardi en el fútbol turco: usó la cinta de capitán con el nombre de sus hijas y el de la China Suárez

Mauro Icardi tuvo un regreso soñado este fin de semana con su equipo, el Galatasaray de Turquía. Su equipo ganó y él fue uno de los goleadores. Tras el match, el argentino habló en conferencia y se refirió a sus tres amores, sus dos hijas y la China Suarez. Además, mostró la cinta de capitán que llevaba, donde se ven los nombres de las tres.
La cinta de capitán de Mauro Icardi con una dedicatoria muy especial
Desde el campo de juego, Icardi mostró la cinta de capitán personalizada, donde se leían los nombres de sus hijas, Francesca e Isabella, y también el de la China Suárez.
En declaraciones posteriores, el delantero explicó:
“Tengo el nombre de mis hijas y de mi pareja, que es la que me acompañó todo este tiempo. Desde el día de la operación hasta hoy, fue la que estuvo a mi lado y me ayudó en cada momento difícil”.
Icardi también destacó que la cinta fue pensada para una ocasión especial:
“Obviamente a mis hijas porque son mis hijas, y por el amor que les tengo. Este era un día especial e hicimos esta cinta especial para ellas”.
Con este regreso soñado, Mauro Icardi no solo volvió a competir después de casi nueve meses, sino que lo hizo reafirmando su vínculo con la China Suárez y dedicando su gol a las personas más importantes de su vida.