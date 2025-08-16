sábado 16 de agosto 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Hizo un gol

Regreso soñado de Mauro Icardi en el fútbol turco: usó la cinta de capitán con el nombre de sus hijas y el de la China Suárez

El delantero volvió de la mejor manera con su equipo, el Galatasaray. En conferencia habló de sus tres amores.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Captura de pantalla 2025-08-16 094025
Lee además
Moria Casán sumó su opinión a la pelea mediática que tienen Wanda Nara y Mauro Icardi.
Apreciación personal

Moria Casán contundente sobre el enfrentamiento entre Wanda Nara y Mauro Icardi: "Están..."
masterchef celebrity argentina 2025: wanda nara adelanto como sera
Alerta de spoiler

MasterChef Celebrity Argentina 2025: Wanda Nara adelantó cómo será

La cinta de capitán de Mauro Icardi con una dedicatoria muy especial

Desde el campo de juego, Icardi mostró la cinta de capitán personalizada, donde se leían los nombres de sus hijas, Francesca e Isabella, y también el de la China Suárez.

En declaraciones posteriores, el delantero explicó:

“Tengo el nombre de mis hijas y de mi pareja, que es la que me acompañó todo este tiempo. Desde el día de la operación hasta hoy, fue la que estuvo a mi lado y me ayudó en cada momento difícil”.

image

Icardi también destacó que la cinta fue pensada para una ocasión especial:

“Obviamente a mis hijas porque son mis hijas, y por el amor que les tengo. Este era un día especial e hicimos esta cinta especial para ellas”.

Con este regreso soñado, Mauro Icardi no solo volvió a competir después de casi nueve meses, sino que lo hizo reafirmando su vínculo con la China Suárez y dedicando su gol a las personas más importantes de su vida.

Temas
Seguí leyendo

Un jurado de La Voz Argentina se separó tras 10 años en pareja

"Amores materialistas" y hasta qué punto el amor es una negociación

Peter Lanzani recordó cuando fue detenido en Ushuaia: "Se les había escapado un chorro"

La Escaloneta en llamas: Nico González se separó de su novia tras el video a los besos con Sabrina Rojas

Fin de amor: Tuli Acosta y Lit Killah se separaron, ¿qué pasó?

Morena Rial, otra vez envuelta en un escándalo con policías: ahora, en un boliche

Evangelina Anderson y Martín Demichelis: el final de una historia de amor que recorrió el mundo

Lisandro Márquez y un fin de semana a puro cuarteto en San Juan: ¿dónde se presentará?

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
un jurado de la voz argentina se separo tras 10 anos en pareja

Un jurado de La Voz Argentina se separó tras 10 años en pareja

Por Gabriel Agüero

Las Más Leídas

Milagros Basto
Femicidio

Una joven apareció muerta en el placard de un ex comisario preso

El más famoso piloto sanjuanino que revive con un crudo relato sus 9 días desaparecido en la montaña
Emocionante

El más famoso piloto sanjuanino que revive con un crudo relato sus 9 días desaparecido en la montaña

Alertan por la suba de casos de estafas con inmuebles en San Juan, las zonas calientes y las recomendaciones
Maniobras fraudulentas

Alertan por la suba de casos de estafas con inmuebles en San Juan, las "zonas calientes" y las recomendaciones

El divertido video de un intendente sanjuanino para convocar a la fiesta del Día del Niño
En bicicleta

El divertido video de un intendente sanjuanino para convocar a la fiesta del Día del Niño

Un jurado de La Voz Argentina se separó tras 10 años en pareja

Un jurado de La Voz Argentina se separó tras 10 años en pareja

Te Puede Interesar

La Gloria es campeón del Futsal Sanjuanino. 
Pasión

El fútbol, por herencia y amor a su padre: Vir Jofré, la capitana que vivió casi una década en La Gloria y suma un quinteto de títulos

Por Antonella Letizia
Agustín Homedes, uno de los encargados de la expedición. Fotos: Leandro Porcel. video
Video

Conocé por dentro la nave espacial que aterrizó en el corazón de Rawson

Nicolás Tivani volvió a representar de la mejor manera al ciclismo sanjuanino.
Gran embajador

El sanjuanino Nicolás Tivani logró su segunda victoria de etapa en la 'Volta a Portugal'

Boleta Única de Papel: funcionamiento y antecedentes del sistema de votación que debutará en octubre
Una guía

Boleta Única de Papel: funcionamiento y antecedentes del sistema de votación que debutará en octubre

El geólogo Fabricio Carbajal, en 2019, en la última erupción del volcán Planchón Peteroa 
Voz autorizada

¿Hay que preocuparse en San Juan por los volcanes activos en Mendoza?: la respuesta de un especialista