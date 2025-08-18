lunes 18 de agosto 2025

En Sarmiento: estaba borracho, salió a buscar leña y no volvió a su casa

Sus familiares están desesperados. Su pareja denunció que estaba ebrio y que tuvo un contacto por teléfono con él, pero que después no pudo contactarse más.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Personal del GERAS, Búsqueda de Personas y la Montada se encuentra en este momento trabajando para dar con el paradero de un hombre en Sarmiento. El mismo está desaparecido desde este domingo al mediodía, momento que salió a buscar leña.

Este hombre fue identificado como Omar Antonio Laime, de 43 años. Según sus familiares, él estaba en estado de ebriedad y en la mañana salió con una carretilla, un hacha y un perro a buscar leña. Las horas pasaron y nunca volvió.

Sus allegados decidieron radicar la denuncia en la policía y desde ese momento es intensamente buscado. Hay preocupación en su entorno, porque la policía al rastrillar la zona encontró la carretilla.

Su pareja también manifestó que pudo tener una comunicación con este y que Laime le dijo que se había dormido, que despertó y no sabía donde estaba. Luego le cortó y desde ahí no supo más.

Este hombre vestía un pantalón gris, un buzo gris con detalles amarillos y marrones, botas de trabajo, mide 1,60m, es tez morocha, pelo color negro y ojos marrones.

